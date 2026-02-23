México, 23 de febrero de 2026. — La actividad económica de México registró un crecimiento de 2.4 % anual y 0.4 % mensual en diciembre de 2025, de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) publicado este domingo por el INEGI.
El sector primario lideró el avance con un incremento de 11.7 % anual, mientras que la construcción creció 6.8 % en el mismo periodo.
El IGAE mide la evolución del sector real de la economía en el corto plazo y funciona como aproximación mensual del Producto Interno Bruto.
Durante 2025, la economía mexicana mostró un comportamiento irregular con meses de contracción y recuperación, aunque cerró el año en terreno positivo con un índice de 106.1 puntos (base 2018=100).
Las actividades primarias —agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal— fueron el motor principal del cierre de año. Con cifras desestacionalizadas, este sector avanzó 6.5 % mensual y 11.7 % anual. La agricultura por sí sola reportó un alza de 14.8 % respecto a diciembre de 2024, según cifras originales del Instituto.
En el sector secundario, el crecimiento anual fue de 1.5 % con cifras desestacionalizadas. La construcción sobresalió con un avance de 6.8 % anual y 1.2 % mensual, mientras que las industrias manufactureras apenas registraron un incremento de 0.1 % anual. La minería, por su parte, creció 0.5 % en ambas mediciones.
Servicios y comercio impulsan el crecimiento del IGAE en México
Las actividades terciarias sumaron un avance de 2.2 % anual. Los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos encabezaron el dinamismo con un salto de 16.1 % respecto a diciembre de 2024, seguidos por los servicios de apoyo a negocios con 10.5 %. El comercio al por menor también mostró solidez con 4.3 % anual.
El INEGI publicó el IGAE correspondiente a diciembre de 2025 con un avance de 2.4 % anual.Infografía Rotativo.
¿Qué sectores registraron caídas en diciembre de 2025?
No todos los rubros cerraron el año con números positivos. Los servicios de alojamiento y preparación de alimentos retrocedieron 3.4 % anual, acumulando su tercer mes consecutivo en terreno negativo.
La información en medios masivos también cayó 2.8 % anual, mientras que el comercio al por menor tuvo un retroceso mensual de 1.6 % pese a su buen desempeño anual.
En el acumulado de enero a diciembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, el IGAE apenas creció 0.4 % con cifras originales.
Las actividades secundarias fueron las más rezagadas con una contracción de 1.3 %, arrastradas por la caída de 6.5 % en minería. La próxima actualización del indicador se publicará el 24 de marzo de 2026.