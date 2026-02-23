Economía de México crece 2.4 % anual en diciembre de 2025: IGAE

INEGI confirma avance mensual de 0.4 % en el indicador global de actividad económica.

Gráfica del IGAE con el crecimiento de la economía de México en diciembre de 2025 publicada por el INEGI

El INEGI publicó el IGAE correspondiente a diciembre de 2025 con un avance de 2.4 % anual

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 23, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 23 de febrero de 2026. — La actividad económica de México registró un crecimiento de 2.4 % anual y 0.4 % mensual en diciembre de 2025, de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) publicado este domingo por el INEGI.

El sector primario lideró el avance con un incremento de 11.7 % anual, mientras que la construcción creció 6.8 % en el mismo periodo.

El IGAE mide la evolución del sector real de la economía en el corto plazo y funciona como aproximación mensual del Producto Interno Bruto.

Durante 2025, la economía mexicana mostró un comportamiento irregular con meses de contracción y recuperación, aunque cerró el año en terreno positivo con un índice de 106.1 puntos (base 2018=100).

Las actividades primarias —agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal— fueron el motor principal del cierre de año. Con cifras desestacionalizadas, este sector avanzó 6.5 % mensual y 11.7 % anual. La agricultura por sí sola reportó un alza de 14.8 % respecto a diciembre de 2024, según cifras originales del Instituto.

En el sector secundario, el crecimiento anual fue de 1.5 % con cifras desestacionalizadas. La construcción sobresalió con un avance de 6.8 % anual y 1.2 % mensual, mientras que las industrias manufactureras apenas registraron un incremento de 0.1 % anual. La minería, por su parte, creció 0.5 % en ambas mediciones.

Servicios y comercio impulsan el crecimiento del IGAE en México

Las actividades terciarias sumaron un avance de 2.2 % anual. Los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos encabezaron el dinamismo con un salto de 16.1 % respecto a diciembre de 2024, seguidos por los servicios de apoyo a negocios con 10.5 %. El comercio al por menor también mostró solidez con 4.3 % anual.


Gr\u00e1fica del IGAE con el crecimiento de la econom\u00eda de M\u00e9xico en diciembre de 2025 publicada por el INEGI El INEGI publicó el IGAE correspondiente a diciembre de 2025 con un avance de 2.4 % anual.Infografía Rotativo.

¿Qué sectores registraron caídas en diciembre de 2025?

No todos los rubros cerraron el año con números positivos. Los servicios de alojamiento y preparación de alimentos retrocedieron 3.4 % anual, acumulando su tercer mes consecutivo en terreno negativo.

La información en medios masivos también cayó 2.8 % anual, mientras que el comercio al por menor tuvo un retroceso mensual de 1.6 % pese a su buen desempeño anual.

En el acumulado de enero a diciembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, el IGAE apenas creció 0.4 % con cifras originales.

Las actividades secundarias fueron las más rezagadas con una contracción de 1.3 %, arrastradas por la caída de 6.5 % en minería. La próxima actualización del indicador se publicará el 24 de marzo de 2026.

economiamexicoigaefinanzas

Reciente

Alerta sanitaria de Cofepris por medicamentos falsos con tirzepatida difundida por la Secretaría de Salud de Querétaro
Salud

Cofepris alerta por medicamentos falsos con tirzepatida vendidos en internet

Secretaría de Salud de Querétaro difunde alerta de Cofepris sobre tres marcas ilegales que contienen tirzepatida sin registro sanitario.

Reunión de vecinos de la colonia Electricistas con Obras Públicas de San Juan del Río sobre obra en bulevar Pablo Cabrera
San Juan del Río

Vecinos de Electricistas reciben avances de obra de 17 mdp en Pablo Cabrera, San Juan del Río

Obras Públicas de San Juan del Río atiende inquietudes sobre rehabilitación integral del bulevar con inversión superior a 17 millones de pesos.

Jornada de refrendo de licencias de bebidas alcohólicas en San Juan del Río, programa Refrendo Cerca de Ti, febrero 2026
San Juan del Río

¿Vendes alcohol en San Juan del Río? Última jornada para refrendar sin recargos

Secretaría de Gobierno instala jornada itinerante para que titulares de licencias de bebidas alcohólicas tramiten el refrendo anual sin trasladarse a Querétaro capital.

Carretera federal en Querétaro con tránsito fluido tras actos vandálicos del 22 de febrero de 2026
San Juan del Río

Carreteras de Querétaro operan sin cierres tras actos vandálicos del 22 de febrero

Gobierno estatal confirma tránsito fluido y coordina retorno seguro de más de 1,600 queretanos afectados por bloqueos.