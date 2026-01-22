FAM adquiere primer C-130J Super Hercules en América Latina

La Fuerza Aérea Mexicana se convierte en el primer operador latinoamericano del avión de transporte táctico más avanzado de Lockheed Martin con capacidad para 20 misiones certificadas.

Avión C-130J-30 Super Hercules en instalaciones de Lockheed Martin previo a entrega a Fuerza Aérea Mexicana

C-130J-30 Super Hercules adquirido por la Fuerza Aérea Mexicana en planta de Lockheed Martin en Marietta, Georgia.

México, 22 de enero de 2026. — La Fuerza Aérea Mexicana adquirió su primer avión de transporte táctico Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, convirtiendo a México en el primer país de América Latina en operar esta aeronave avanzada. La FAM, operador de Hércules desde hace cinco décadas, recapitaliza su flota heredada con el moderno C-130J-30, una decisión fundamentada en el rendimiento operativo comprobado del C-130 y la interoperabilidad entre naciones, informó Lockheed Martin.

La adquisición marca una nueva era de capacidad de transporte aéreo táctico para México y América Latina. El C-130J-30 proporcionará a la Fuerza Aérea Mexicana capacidades probadas para soportar cualquier requisito de misión táctica mientras aprovecha las décadas de experiencia en vuelo, mantenimiento y logística del C-130 de México, explicó la compañía aeroespacial estadounidense.

Las tripulaciones de la FAM operarán la versión alargada del C-130J que agrega 15 pies de espacio de carga. Con mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y espacio, el C-130J-30 está certificado para ejecutar 20 misiones en todo México, América Latina y el mundo, precisó Lockheed Martin en comunicado oficial.

México se une a otras 24 naciones y a una flota global de más de 560 C-130J que operan en la actualidad. La adquisición del Super Hercules por parte de la FAM fue la primera de dos adjudicaciones de contratos internacionales C-130J cerrados en 2025, mientras que el segundo nuevo cliente internacional aún no se ha revelado, señaló la fabricante.

"Esta histórica decisión de México refleja la continua confianza depositada en el C-130J Super Hercules por parte de los operadores de todo el mundo", aseguró Trish Pagan, vicepresidenta de Air Mobility & Maritime Missions de Lockheed Martin. "Con su nuevo C-130J-30, la capacidad de transporte aéreo táctico de la Fuerza Aérea Mexicana ofrecerá un rendimiento inigualable, una confiabilidad excepcional y la versatilidad para realizar las 20 misiones que el C-130J está certificado para ejecutar", destacó Pagan.

Aprovechar el conocimiento del avión C-130 y la infraestructura existente permite una transición perfecta para México, ahorrando tiempo y garantizando preparación sostenida de la flota. La modernización proporciona acceso continuo a la red global empresarial establecida de Lockheed Martin, mencionó el fabricante aeroespacial.

El C-130J-30 está diseñado para durar y cumplir con las necesidades operativas de la FAM. Si bien la adquisición no cubre completamente la escasez de aeronaves de transporte adecuado, representa un buen inicio para renovar la veterana y reducida flota de C-130 en la Fuerza Aérea Mexicana, confirmó la fuente consultada.

