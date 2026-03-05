Instalan Comité de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro

Comité coordinará capacitación y empleo dentro de los centros penitenciarios con participación empresarial.

Instalación del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro con autoridades estatales y representantes empresariales

La sesión de instalación se realizó en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos con participación de cámaras empresariales.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 5 de marzo de 2026. — Personas privadas de la libertad en Querétaro podrán acceder a empleo formal, seguridad social y cuenta bancaria como parte de un nuevo esquema de reinserción coordinado por el Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, instalado este miércoles en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos. El órgano reúne a dependencias estatales, instituciones educativas y cámaras empresariales.

El sistema penitenciario estatal ha sido reconocido por la CNDH en cada año de la actual administración como el de mayor respeto a los derechos de las personas internas a nivel nacional. El nuevo comité se alinea a la Recomendación General 44/2021 del organismo sobre el derecho al trabajo de esta población.

El gobernador Mauricio Kuri González señaló que el trabajo es la herramienta más efectiva de reinserción social. "Cuando esto funciona, la comunidad vive más segura", subrayó al referir que el comité ampliará la capacitación penitenciaria y las rutas de reintegración.

Empleo formal para internos en Querétaro

La secretaria del Trabajo y presidenta del comité, Liliana San Martín Castillo, precisó que los internos que cumplan una sentencia podrán desarrollar un oficio con características específicas.

En coordinación con la Federación, tendrán acceso a seguridad social, alta ante el SAT y una tarjeta bancaria donde se depositará su salario, recursos que no podrán utilizar hasta concluir su condena, lo que —explicó— reduce el porcentaje de reincidencia.

San Martín Castillo invitó a los empleadores a instalar equipos productivos dentro de los centros penitenciarios en Querétaro.

La directora de Políticas Públicas de la Secretaría del Trabajo federal, Rita Salgado Vázquez, reconoció la labor estatal y anticipó que las autoridades diseñarán perfiles laborales a solicitud del sector empresarial.

gobiernomauricio kurisecretaria del trabajosistema penitenciario

