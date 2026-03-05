Querétaro, 5 de marzo de 2026. — Personas privadas de la libertad en Querétaro podrán acceder a empleo formal, seguridad social y cuenta bancaria como parte de un nuevo esquema de reinserción coordinado por el Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, instalado este miércoles en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos. El órgano reúne a dependencias estatales, instituciones educativas y cámaras empresariales.
El sistema penitenciario estatal ha sido reconocido por la CNDH en cada año de la actual administración como el de mayor respeto a los derechos de las personas internas a nivel nacional. El nuevo comité se alinea a la Recomendación General 44/2021 del organismo sobre el derecho al trabajo de esta población.
La sesión de instalación se realizó en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos con participación de cámaras empresariales. rotativo.com.mx
El gobernador Mauricio Kuri González señaló que el trabajo es la herramienta más efectiva de reinserción social. "Cuando esto funciona, la comunidad vive más segura", subrayó al referir que el comité ampliará la capacitación penitenciaria y las rutas de reintegración.
Empleo formal para internos en Querétaro
La secretaria del Trabajo y presidenta del comité, Liliana San Martín Castillo, precisó que los internos que cumplan una sentencia podrán desarrollar un oficio con características específicas.
En coordinación con la Federación, tendrán acceso a seguridad social, alta ante el SAT y una tarjeta bancaria donde se depositará su salario, recursos que no podrán utilizar hasta concluir su condena, lo que —explicó— reduce el porcentaje de reincidencia.
San Martín Castillo invitó a los empleadores a instalar equipos productivos dentro de los centros penitenciarios en Querétaro.
La directora de Políticas Públicas de la Secretaría del Trabajo federal, Rita Salgado Vázquez, reconoció la labor estatal y anticipó que las autoridades diseñarán perfiles laborales a solicitud del sector empresarial.