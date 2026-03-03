Querétaro — 3 de marzo de 2026. —El municipio de Querétaro retiró 9,520 objetos de la vía pública durante 2025, cifra que representa un incremento de 138% respecto a los 4,000 removidos en 2024, informó el secretario de Movilidad, Pedro Angeles.
Solo en el primer bimestre de 2026, la dependencia ha retirado 1,370 objetos más en 90 colonias de la capital queretana.
El programa de retiro de objetos de vía pública ha intensificado sus operaciones como parte de las acciones de ordenamiento urbano en el municipio. Del total removido entre enero y febrero, apenas 50 fueron clasificados como recuperables, mientras que los restantes 1,320 se consideraron no recuperables y fueron desechados conforme al procedimiento establecido.
Los objetos con mayor presencia en las calles son cajas y guacales, de los que se han retirado 553 piezas. Le siguen los botes y garrafones de plástico con 463, conos junto con botes y tubos suman 72, y los caballetes con letreros alcanzan 35 unidades. Angeles detalló que estos elementos obstruyen banquetas y carriles, lo que afecta la movilidad peatonal y vehicular.
Colonias con más objetos retirados de vía pública en Querétaro
Centro Histórico encabeza la lista con 285 objetos removidos, seguido de Lomas de Casa Blanca con 150, San Francisquito con 114, Lindavista con 105 y la colonia Presidentes con 75. El funcionario precisó que la intervención se concentra en las zonas con mayor actividad comercial y densidad poblacional.
Por delegaciones, Centro Histórico registra 925 objetos retirados, Josefa Vergara y Hernández suma 274, Felipe Carrillo Puerto alcanza 70, Epigmenio González reporta 54, Félix Osores Sotomayor tiene 30 y Villa Cayetano Rubio acumula 16. La delegación de Santa Rosa Jáuregui será intervenida durante la próxima semana, adelantó el secretario.
El programa opera de manera coordinada entre la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Servicios Públicos. Antes de cada jornada, el equipo realiza socialización con comercios y vecinos de la zona a intervenir, y desde las 6:00 horas se instala un dispositivo para resguardar el área de trabajo.