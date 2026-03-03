Retiran 9,520 objetos de vía pública en Querétaro durante 2025

Movilidad reporta 1,370 objetos removidos en primer bimestre de 2026 en 90 colonias del municipio.

Operativo de retiro de objetos de vía pública en colonias del municipio de Querétaro durante jornada de limpieza urbana

Centro Histórico concentra la mayor cantidad de objetos removidos con 285 en el primer bimestre de 2026.

Foto: Servicios Públicos Municipales Querétaro.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro — 3 de marzo de 2026. —El municipio de Querétaro retiró 9,520 objetos de la vía pública durante 2025, cifra que representa un incremento de 138% respecto a los 4,000 removidos en 2024, informó el secretario de Movilidad, Pedro Angeles.

Solo en el primer bimestre de 2026, la dependencia ha retirado 1,370 objetos más en 90 colonias de la capital queretana.

El programa de retiro de objetos de vía pública ha intensificado sus operaciones como parte de las acciones de ordenamiento urbano en el municipio. Del total removido entre enero y febrero, apenas 50 fueron clasificados como recuperables, mientras que los restantes 1,320 se consideraron no recuperables y fueron desechados conforme al procedimiento establecido.

Los objetos con mayor presencia en las calles son cajas y guacales, de los que se han retirado 553 piezas. Le siguen los botes y garrafones de plástico con 463, conos junto con botes y tubos suman 72, y los caballetes con letreros alcanzan 35 unidades. Angeles detalló que estos elementos obstruyen banquetas y carriles, lo que afecta la movilidad peatonal y vehicular.

Colonias con más objetos retirados de vía pública en Querétaro

Centro Histórico encabeza la lista con 285 objetos removidos, seguido de Lomas de Casa Blanca con 150, San Francisquito con 114, Lindavista con 105 y la colonia Presidentes con 75. El funcionario precisó que la intervención se concentra en las zonas con mayor actividad comercial y densidad poblacional.

Por delegaciones, Centro Histórico registra 925 objetos retirados, Josefa Vergara y Hernández suma 274, Felipe Carrillo Puerto alcanza 70, Epigmenio González reporta 54, Félix Osores Sotomayor tiene 30 y Villa Cayetano Rubio acumula 16. La delegación de Santa Rosa Jáuregui será intervenida durante la próxima semana, adelantó el secretario.

El programa opera de manera coordinada entre la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Servicios Públicos. Antes de cada jornada, el equipo realiza socialización con comercios y vecinos de la zona a intervenir, y desde las 6:00 horas se instala un dispositivo para resguardar el área de trabajo.

gobiernomedio ambientemovilidadservicios municipales

Reciente

Vista de desarrollos habitacionales en San Juan del Río que impulsan el crecimiento urbano y el padrón catastral del municipio en 2026
San Juan del Río

Más de 107 mil claves catastrales marcan crecimiento acelerado de San Juan del Río

Municipio incorpora hasta 2 mil claves anuales por nuevos fraccionamientos y enfrenta reto en infraestructura.

Proyecto de transporte eléctrico con paradas en el primer cuadro de Querétaro para integración con microbús y estacionamientos
Querétaro

Transporte eléctrico en Querétaro tendrá 30 paradas en centro

Movilidad define rutas integradas a microbús y estacionamientos periféricos, aunque sin fecha de licitación.

Vista del Estadio Corregidora previo al partido Querétaro vs América por la jornada 10 del Clausura 2026
Deportes

Querétaro vs América en La Corregidora: claves del duelo de la jornada 10

América arrastra la goleada ante Tigres y enfrenta calendario saturado; Querétaro apuesta por su fortaleza local.

Árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra varados en Catar tras cierre aéreo por conflicto en Medio Oriente
Deportes

Árbitros mexicanos varados en Catar tras cierre aéreo por conflicto en Medio Oriente

FMF confirma apoyo consular y mantiene comunicación con silbantes retenidos en Doha.