Retiran 28.5 km de cableado en desuso en Querétaro; decomisan 9 mil objetos

Movilidad capitalina acelera retiro de cableado y libera banquetas en 90 colonias.

Trabajadores retiran cableado en desuso de postes en vialidad del municipio de Querétaro como parte del programa de retiro de cableado en desuso en Querétaro

Pedro Ángeles Luján, secretario de Movilidad capitalino, informó sobre el avance del programa de retiro de cableado en desuso.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 03, 2026
Querétaro, 3 de marzo de 2026. —Un total de 28.5 kilómetros de cableado en desuso han sido retirados de vialidades del municipio de Querétaro, equivalentes a tres toneladas de material y un avance del 11 por ciento respecto a la meta anual de 26.5 toneladas.

En paralelo, el decomiso de objetos en vía pública creció 138 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 4 mil a 9 mil 520 artículos recogidos en banquetas y calles de la capital.

Las tres jornadas de retiro de cableado en desuso en Querétaro se concentraron en Prolongación Tecnológico, avenida Tláloc y avenida Luis Pasteur Sur, donde se intervinieron aproximadamente 2.5 kilómetros de vialidades. De esas labores se extrajeron 700 kilos en Tecnológico, una tonelada y media en Tláloc y 800 kilos en Pasteur Sur, precisó el secretario de Movilidad capitalino, Pedro Ángeles Luján.

El funcionario explicó que durante el primer semestre se intervendrán vialidades secundarias del municipio, mientras que en la segunda mitad del año los trabajos avanzarán hacia calles terciarias al interior de colonias. Prolongación Pino Suárez y la calle Hidalgo —en el tramo entre Tecnológico y 5 de Febrero— figuran entre los próximos puntos de atención, junto con zonas de la parte norte de la ciudad.

"Llevamos retiradas tres toneladas de cableado en desuso, lo que representa 28.5 kilómetros de manera lineal", señaló Ángeles Luján, quien detalló que los recorridos se realizan los viernes, previo aviso a vecinos y comercios mediante procesos de socialización.

Retiro de cableado y objetos en vía pública: 14 empresas colaboran

En cada operativo participan la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, Servicios Públicos y 14 empresas de telecomunicaciones. Con estas últimas se mantiene un convenio para que retiren cable en desuso al momento de realizar nuevas instalaciones de telecomunicaciones, indicó el funcionario.

Respecto al decomiso de objetos, tan solo en el primer bimestre de 2026 se han recogido mil 370 artículos en 90 colonias; de ellos, 50 resultaron recuperables y mil 320 no. Los más frecuentes son cajas y huacales (553), botes y garrafas de plástico (463), conos y tubos (72), además de caballetes y letreros (35).

ObjetoCantidad 1er bimestre 2026
Cajas y huacales553
Botes y garrafas de plástico463
Conos y tubos72
Caballetes y letreros35

Objetos decomisados en vía pública durante el retiro de cableado y limpieza de banquetas en Querétaro, primer bimestre 2026.

¿Cuáles son las colonias con más objetos retirados en Querétaro?

Centro Histórico encabeza la lista con 285 objetos, seguida de Lomas de Casa Blanca con 150, San Francisquito con 114, Lindavista con 105 y La Presidentes con 75. Por delegación, Centro Histórico acumula 925 artículos decomisados, Josefa Vergara y Hernández registra 274 y Felipe Carrillo Puerto suma 70.

El secretario de Movilidad adelantó que la próxima semana se intervendrá la delegación Santa Rosa Jáuregui como parte de la estrategia permanente para liberar banquetas y mejorar la imagen urbana en la capital queretana.

