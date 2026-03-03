Querétaro cumple 4 años sin observaciones en auditorías: PAN

PAN asegura que administración de Kuri supera 102 auditorías sin señalamientos y rechaza reforma electoral.

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, durante conferencia sobre auditorías sin observaciones al gobierno estatal

Martín Arango, dirigente del PAN en Querétaro, aseguró que el gobierno de Kuri es el más honesto del país.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 03, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 3 de marzo de 2026. — El gobierno de Querétaro acumula cuatro años consecutivos sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, según afirmó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Martín Arango.

En rueda de prensa, el dirigente panista indicó que desde 2021 se han practicado 102 auditorías que abarcan más de 165 mil millones de pesos en recursos públicos revisados.

Arango atribuyó los resultados a una política de disciplina financiera sostenida durante la administración encabezada por Mauricio Kuri González, a quien calificó como titular del "gobierno más honesto de todo México".

Las cifras referidas corresponden a la versión presentada por el dirigente panista en conferencia de prensa.

El líder estatal del blanquiazul rechazó que se trate de un discurso político. "Eso es disciplina financiera, eso es una realidad, es legalidad", expresó, al tiempo que sostuvo que Querétaro se ha convertido en referente nacional en el manejo de recursos públicos. A su juicio, los resultados de las revisiones fiscales demuestran que es posible gobernar con responsabilidad.

Auditorías sin observaciones consolidan gestión financiera en Querétaro

Según el dirigente panista, ninguna de las 102 revisiones practicadas en cuatro años arrojó señalamientos al ejercicio del gasto estatal.

Arango subrayó que el volumen auditado —superior a 165 mil millones de pesos— refuerza la credibilidad de la administración frente a otras entidades. Los resultados, dijo, no responden a coyuntura sino a una estrategia permanente de transparencia gubernamental.

En la misma conferencia, el presidente del PAN fijó postura sobre la discusión de una posible reforma electoral a nivel federal. Aseguró que su partido no acompañará modificaciones que ignoren la injerencia del crimen organizado en los procesos democráticos.

"Primero blindemos las elecciones del crimen organizado, que se limpie el terreno", sostuvo.

El dirigente añadió que reformar el sistema electoral sin atender el financiamiento ilícito equivale, según su interpretación, a una simulación.

"Reformar sin tocar el narcodinero no es reforma", puntualizó. A juicio del panista, cualquier discusión sobre cambios al marco electoral debe priorizar el combate a los recursos de procedencia ilícita en campañas.

politicapanauditoriatransparencia

Reciente

Firma de convenios entre DIF Querétaro y organizaciones civiles del padrón 2026 para atención a población vulnerable en el municipio
Querétaro

DIF Querétaro suma 73 organizaciones civiles a su padrón 2026

Sistema Municipal DIF consolida convenios con instituciones de salud, educación, discapacidad y atención a adultos mayores.

Vista de desarrollos habitacionales en San Juan del Río que impulsan el crecimiento urbano y el padrón catastral del municipio en 2026
San Juan del Río

Más de 107 mil claves catastrales marcan crecimiento acelerado de San Juan del Río

Municipio incorpora hasta 2 mil claves anuales por nuevos fraccionamientos y enfrenta reto en infraestructura.

Proyecto de transporte eléctrico con paradas en el primer cuadro de Querétaro para integración con microbús y estacionamientos
Querétaro

Transporte eléctrico en Querétaro tendrá 30 paradas en centro

Movilidad define rutas integradas a microbús y estacionamientos periféricos, aunque sin fecha de licitación.

Vista del Estadio Corregidora previo al partido Querétaro vs América por la jornada 10 del Clausura 2026
Deportes

Querétaro vs América en La Corregidora: claves del duelo de la jornada 10

América arrastra la goleada ante Tigres y enfrenta calendario saturado; Querétaro apuesta por su fortaleza local.