Querétaro, 3 de marzo de 2026. — El gobierno de Querétaro acumula cuatro años consecutivos sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, según afirmó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Martín Arango.

En rueda de prensa, el dirigente panista indicó que desde 2021 se han practicado 102 auditorías que abarcan más de 165 mil millones de pesos en recursos públicos revisados.

Arango atribuyó los resultados a una política de disciplina financiera sostenida durante la administración encabezada por Mauricio Kuri González, a quien calificó como titular del "gobierno más honesto de todo México".

Las cifras referidas corresponden a la versión presentada por el dirigente panista en conferencia de prensa.

El líder estatal del blanquiazul rechazó que se trate de un discurso político. "Eso es disciplina financiera, eso es una realidad, es legalidad", expresó, al tiempo que sostuvo que Querétaro se ha convertido en referente nacional en el manejo de recursos públicos. A su juicio, los resultados de las revisiones fiscales demuestran que es posible gobernar con responsabilidad.

Auditorías sin observaciones consolidan gestión financiera en Querétaro

Según el dirigente panista, ninguna de las 102 revisiones practicadas en cuatro años arrojó señalamientos al ejercicio del gasto estatal.

Arango subrayó que el volumen auditado —superior a 165 mil millones de pesos— refuerza la credibilidad de la administración frente a otras entidades. Los resultados, dijo, no responden a coyuntura sino a una estrategia permanente de transparencia gubernamental.

En la misma conferencia, el presidente del PAN fijó postura sobre la discusión de una posible reforma electoral a nivel federal. Aseguró que su partido no acompañará modificaciones que ignoren la injerencia del crimen organizado en los procesos democráticos.

"Primero blindemos las elecciones del crimen organizado, que se limpie el terreno", sostuvo.

El dirigente añadió que reformar el sistema electoral sin atender el financiamiento ilícito equivale, según su interpretación, a una simulación.

"Reformar sin tocar el narcodinero no es reforma", puntualizó. A juicio del panista, cualquier discusión sobre cambios al marco electoral debe priorizar el combate a los recursos de procedencia ilícita en campañas.