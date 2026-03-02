Querétaro, 2 de marzo de 2026. — La bancada de Morena en el Congreso de Querétaro presentó una iniciativa de reforma al Poder Judicial que plantea la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, la creación de dos nuevos órganos de administración y disciplina, y la prohibición de financiamiento público o privado para campañas judiciales. La propuesta busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia de justicia.

Los diputados Homero Barrera Mcdonald, Sully Yanira Mauricio Sixtos y Sinhué Arturo Piedragil Ortiz suscribieron la iniciativa, que será analizada junto con las presentadas por el Poder Ejecutivo estatal y la fracción legislativa del PT.

La reforma federal establece que magistrados y jueces sean electos por voto libre, directo y secreto, principio que esta propuesta incorpora al marco jurídico queretano.

Barrera Mcdonald explicó que la iniciativa descansa sobre tres ejes: democratización del Poder Judicial, combate a la corrupción y una justicia cercana al pueblo.



"Lo que se propone es armonizar la Constitución local con la federal", precisó el legislador, quien agregó que el objetivo es transformar al Poder Judicial de "un espacio cerrado" en un poder democrático y transparente.





El diputado Homero Barrera Mcdonald detalla la iniciativa de reforma al Poder Judicial de Querétaro.

Dos nuevos órganos para el Poder Judicial de Querétaro

La reforma plantea crear el Órgano de Administración del Poder Judicial, responsable de la carrera judicial, formación, evaluación y organización administrativa.

También propone un Tribunal de Disciplina Judicial, órgano autónomo con facultades para investigar, sancionar y evaluar el desempeño de quienes integren el poder.

El diputado detalló que los procesos de postulación serán públicos, abiertos, transparentes y paritarios. No habrá financiamiento público ni privado para campañas judiciales, ni participación de partidos políticos, ni precampañas.

Más allá de la obligación jurídica de armonizar, sostuvo Barrera Mcdonald, existe la responsabilidad de construir un sistema de justicia más legítimo.

Por su parte, Piedragil Ortiz señaló que la reforma judicial debe aprobarse antes que la reforma electoral para evitar empalmes, con un plazo límite en julio que permita plasmar las modificaciones de cara al próximo proceso electoral. El legislador indicó que se requiere mayoría calificada de 17 de 25 votos para su aprobación.

Piedragil hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a trabajar en un acuerdo, aunque expresó su expectativa de que la votación sea por unanimidad.

"Se está trabajando por Querétaro, para transformar un Poder Judicial que se está haciendo a nivel nacional", subrayó el diputado, quien reconoció que existen temas particulares con diferentes puntos de vista entre las bancadas del Congreso.