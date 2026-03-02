Morena presenta reforma al Poder Judicial en Congreso de Querétaro

Legisladores buscan armonizar Constitución local con reforma federal y crear dos nuevos órganos judiciales.

Diputados de Morena presentan iniciativa de reforma al Poder Judicial en el Congreso de Querétaro

La propuesta incluye la elección popular de jueces y la creación de dos órganos de administración y disciplina.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 02, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 2 de marzo de 2026. — La bancada de Morena en el Congreso de Querétaro presentó una iniciativa de reforma al Poder Judicial que plantea la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, la creación de dos nuevos órganos de administración y disciplina, y la prohibición de financiamiento público o privado para campañas judiciales. La propuesta busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia de justicia.

Los diputados Homero Barrera Mcdonald, Sully Yanira Mauricio Sixtos y Sinhué Arturo Piedragil Ortiz suscribieron la iniciativa, que será analizada junto con las presentadas por el Poder Ejecutivo estatal y la fracción legislativa del PT.

La reforma federal establece que magistrados y jueces sean electos por voto libre, directo y secreto, principio que esta propuesta incorpora al marco jurídico queretano.

Barrera Mcdonald explicó que la iniciativa descansa sobre tres ejes: democratización del Poder Judicial, combate a la corrupción y una justicia cercana al pueblo.

"Lo que se propone es armonizar la Constitución local con la federal", precisó el legislador, quien agregó que el objetivo es transformar al Poder Judicial de "un espacio cerrado" en un poder democrático y transparente.


Diputados de Morena presentan iniciativa de reforma al Poder Judicial en el Congreso de Quer\u00e9taro El diputado Homero Barrera Mcdonald detalla la iniciativa de reforma al Poder Judicial de Querétaro.

Dos nuevos órganos para el Poder Judicial de Querétaro

La reforma plantea crear el Órgano de Administración del Poder Judicial, responsable de la carrera judicial, formación, evaluación y organización administrativa.

También propone un Tribunal de Disciplina Judicial, órgano autónomo con facultades para investigar, sancionar y evaluar el desempeño de quienes integren el poder.

El diputado detalló que los procesos de postulación serán públicos, abiertos, transparentes y paritarios. No habrá financiamiento público ni privado para campañas judiciales, ni participación de partidos políticos, ni precampañas.

Más allá de la obligación jurídica de armonizar, sostuvo Barrera Mcdonald, existe la responsabilidad de construir un sistema de justicia más legítimo.

Por su parte, Piedragil Ortiz señaló que la reforma judicial debe aprobarse antes que la reforma electoral para evitar empalmes, con un plazo límite en julio que permita plasmar las modificaciones de cara al próximo proceso electoral. El legislador indicó que se requiere mayoría calificada de 17 de 25 votos para su aprobación.

Piedragil hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a trabajar en un acuerdo, aunque expresó su expectativa de que la votación sea por unanimidad.

"Se está trabajando por Querétaro, para transformar un Poder Judicial que se está haciendo a nivel nacional", subrayó el diputado, quien reconoció que existen temas particulares con diferentes puntos de vista entre las bancadas del Congreso.

gobierno morena reforma judicial

Reciente

Representantes de organizaciones civiles de Querétaro que participarán en foro de la ONU en Nueva York sobre acceso a la justicia
Querétaro

Cinco OSC de Querétaro participarán en sede de la ONU en Nueva York

Municipio impulsa participación de organizaciones civiles en foro internacional sobre acceso a la justicia

Firma del convenio CONECTAR para búsqueda de personas desaparecidas en Querétaro con autoridades y sectores productivos
Editorial

Firman convenio CONECTAR para búsqueda de personas en Querétaro

Fiscalía y sectores productivos articulan red estatal para difusión de Alertas Amber y Protocolo Alba.

Gobernador Mauricio Kuri González analiza impacto del conflicto en Medio Oriente en economía de Querétaro y precio de gasolina
Querétaro

Conflicto en Medio Oriente impactará precio de gasolina, estima Kuri

Gobernador estima impacto menor para la entidad y ve oportunidad de relocalización de empresas.

Estadio Corregidora en Querétaro, posible sede del Mundial Femenil de Futbol según gestión del gobierno estatal ante la FMF
Querétaro

Querétaro busca ser sede del Mundial Femenil de Futbol

Linda Rangel confirma reunión con Mikel Arriola y asegura que la entidad tiene infraestructura suficiente para la justa.