Diputados piden cuentas a fiscalización por indicios de desvíos en Querétaro

Comisión de Vigilancia exige información a la ESFE y convoca a titulares de órganos de control.

Sesión de la Comisión Especial de Vigilancia de cuentas públicas 2024 en el Congreso de Querétaro

La diputada Claudia Díaz Gayou preside la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso de Querétaro.

Por Diario Rotativo Mar 02, 2026
Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Indicios de desvío, malversación y uso ineficiente de recursos públicos en el ejercicio fiscal 2024 llevaron a la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso de Querétaro a solicitar información a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) y a convocar al Auditor Superior, titulares de órganos internos de control y al titular de la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer los hallazgos contenidos en 56 informes individuales de cuentas públicas.

La comisión, creada por la LXI Legislatura y presidida por la diputada Claudia Díaz Gayou, reanudó su sesión con la aprobación de la solicitud de información a la ESFE.

La legisladora explicó que los datos requeridos son indispensables para cumplir con el objeto del órgano legislativo y para el desahogo de sus trabajos, conforme al acuerdo que le dio origen.

Hasta el momento, la ESFE no ha emitido postura sobre los señalamientos vertidos por los integrantes de la comisión.

A propuesta del diputado Ulises Gómez de la Rosa, se adicionó al orden del día la invitación formal a titulares de órganos de control y enlaces de fiscalización de las entidades auditadas durante 2024.

Gómez de la Rosa fundamentó la iniciativa en 12 puntos tras analizar los informes individuales del resultado de fiscalización.

Cuestionan actuación de la ESFE en cuentas públicas 2024

Sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Especial de Vigilancia de cuentas p\u00fablicas 2024 en el Congreso de Quer\u00e9taro La diputada Claudia Díaz Gayou preside la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

El legislador sostuvo que "se infiere que la ESFE con su actuación contraviene los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad", según lo previsto en el artículo 116 de la Constitución federal.

A su juicio, la comisión no puede dar por solventadas ni aprobadas las cuentas públicas ante la existencia de indicios de manejo inadecuado de recursos en algunos entes públicos.

Gómez de la Rosa solicitó convocar de manera oficial al Auditor Superior para resolver dudas sobre los 56 informes, así como a los titulares de órganos internos de control de las entidades fiscalizadas y al titular de la Fiscalía Anticorrupción, a fin de conocer si existen carpetas de investigación derivadas de las observaciones.

En asuntos generales, el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero planteó el caso particular de la cuenta pública de Tequisquiapan y sugirió solicitar asesoría de la Secretaría de Servicios Parlamentarios para determinar el mecanismo de resolución, sin descartar que sea el Pleno quien decida.

La presidenta de la comisión expresó disposición para buscar lo que marca la ley en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El diputado Sinuhé Piedragil, presente como invitado, manifestó su inquietud respecto al plazo con que cuenta la comisión para entregar un informe, considerando el carácter técnico de los trabajos y la propuesta de realizar mesas de trabajo con los distintos actores involucrados en la fiscalización.

Este medio buscará la postura oficial de la ESFE respecto a los señalamientos de los legisladores sobre presuntas irregularidades en las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024.

