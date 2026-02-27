Querétaro, 27 de febrero de 2026. —Más de dos mil hectáreas acumuladas entre incendios de pastizal y forestales, con un promedio de 27 siniestros diarios solo en la zona metropolitana, llevaron al Consejo Estatal de Protección Civil a emitir una declaratoria de emergencia preventiva en Querétaro.

La medida busca reforzar la coordinación entre los 18 municipios y ampliar la capacidad de respuesta ante una temporada que apenas comienza y se prevé más intensa en las próximas semanas.

Javier Amaya, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, precisó que actualmente se tienen 15 incendios forestales reconocidos por la Comisión Nacional Forestal, con una afectación superior a 200 hectáreas dentro de esa clasificación.

El acumulado total, que incluye pastizales, ya supera las dos mil hectáreas. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido postura sobre refuerzos adicionales para la entidad.

Cerca del 80 por ciento de los siniestros son provocados por acción humana, ya sea por descuido o de manera intencional, según el funcionario.

Las altas temperaturas, la radiación solar y la acumulación de material seco favorecen la propagación del fuego, particularmente en la zona metropolitana de Querétaro, donde se concentra la mayor incidencia.

"Hicimos una declaratoria preventiva, reforzamos protocolos con los 18 municipios y vamos a mantener presencia permanente en la Sierra y el semidesierto", indicó Amaya.

Protocolos y presencia permanente ante incendios en Querétaro

Como parte de las acciones derivadas de la emergencia preventiva, ya se establecieron protocolos específicos con cada municipio y se determinó instalar servicios permanentes en la Sierra y el semidesierto para fortalecer la capacidad de respuesta.

La operación en el área metropolitana también será reforzada, al igual que los apoyos a cuerpos de emergencia.

En materia de recursos, el coordinador señaló que aún no se define el monto del fondo de emergencia para 2026. Durante el año pasado, la entidad destinó alrededor de 60 millones de pesos principalmente para atender contingencias en temporada de lluvias.

La asignación de este ejercicio dependerá de la evolución de los incendios en las próximas semanas.

Amaya subrayó que Querétaro se ha consolidado como referente nacional en tiempos de atención ante emergencias, gracias al equipamiento y la profesionalización de los cuerpos de rescate estatales.

La temporada de calor apenas arranca y, aunque algunos frentes fríos han moderado las temperaturas de forma temporal, la tendencia es al alza, lo que podría incrementar el riesgo de incendios en la entidad durante marzo y abril.