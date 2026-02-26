Pedro Escobedo, 26 de febrero de 2026. — Un proceso de diálogo para armonizar la Ley General de Aguas con la realidad hídrica de Querétaro arrancará el próximo 3 de marzo en Pedro Escobedo.

La diputada local por Morena, Sully Yanira Mauricio Sixtos, convocó a autoridades municipales, estatales y federales, así como a productores agrícolas, especialistas y ciudadanía en general, a participar en mesas de trabajo enfocadas en garantizar certeza hídrica y priorizar el derecho humano al agua.

La legislatura estatal busca que la armonización de la Ley de Aguas en Pedro Escobedo recoja las necesidades reales del campo y las comunidades rurales.

Querétaro enfrenta presión creciente sobre sus acuíferos derivada del crecimiento urbano desordenado, lo que ha generado preocupación en el sector agropecuario por el abasto para quienes ya habitan las zonas rurales del estado.

Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, Mauricio Sixtos explicó que las mesas tendrán un carácter participativo.

"Este no es un proceso de escritorio", afirmó, y precisó que las voces del campo y de los especialistas serán centrales en la construcción de propuestas.

La diputada sostuvo que el objetivo es colocar al agua como prioridad para las familias y la producción agrícola. "Sin agua no hay campo, y sin campo no hay futuro para Querétaro", señaló durante el anuncio de la convocatoria a las mesas de trabajo.

Revisión de concesiones e infraestructura hídrica en Querétaro

Entre los temas que se abordarán en las mesas figuran el fortalecimiento de infraestructura hídrica, la revisión de concesiones y la protección del subsuelo.

Mauricio Sixtos advirtió que la nueva legislación debe priorizar al pueblo y al campo por encima de intereses que, según la legisladora, acaparan concesiones.

El proceso contempla recoger propuestas tanto técnicas como sociales para integrarlas al marco normativo estatal. La diputada enfatizó que el diálogo será la vía para construir una legislación que responda a las condiciones particulares del territorio queretano y sus comunidades rurales.

Las mesas de trabajo representan el primer paso formal del Congreso local para adecuar la normativa hídrica estatal al marco federal.

Los interesados en participar pueden acudir el 3 de marzo a la sede que se confirmará en Pedro Escobedo, donde se espera la asistencia de representantes de los sectores productivos del campo queretano y autoridades de los tres niveles de gobierno.