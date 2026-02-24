Querétaro, 24 de febrero de 2026. — Un total de 173 especies de flora y fauna quedarán bajo resguardo oficial si el Cabildo de Querétaro aprueba la declaratoria de Cerro Colorado como área natural protegida en la categoría de parque intraurbano.
El polígono abarca 12.41 hectáreas y alberga la mamilaria matile, cactácea endémica que solo existe en territorio queretano, informó la Secretaría de Medio Ambiente municipal.
La petición ciudadana para proteger Cerro Colorado acumula décadas sin respuesta. De acuerdo con Lupita Espinosa de los Reyes, titular de la dependencia, el proceso incluyó un estudio técnico justificativo elaborado con investigadores de la UAQ, además de una consulta pública donde participaron instituciones gubernamentales, privadas y vecinos de la zona de Hércules.
Entre las observaciones recibidas durante la consulta destacó la necesidad de que el polígono protegido abarque las zonas donde habitan especies incluidas en la NOM-059, norma que clasifica flora y fauna en categoría de riesgo.
También se identificó una falla geológica que atraviesa el área, factor que deberá considerarse en los lineamientos de conservación.
Cerro Colorado sumará dos nuevas áreas protegidas en Querétaro
Con la eventual aprobación, el municipio de Querétaro sumará dos nuevas áreas naturales protegidas, las primeras en más de una década.
Espinosa de los Reyes precisó que la dependencia continúa identificando zonas de alto valor ambiental susceptibles de recibir alguna figura de protección legal dentro del territorio municipal.
La funcionaria convocó a propietarios de predios con valor ambiental o de conservación a acercarse a la Secretaría para explorar mecanismos de preservación.
Actualmente, el municipio trabaja en la incorporación de fragmentos de biodiversidad urbana al esquema de conservación.
Los vecinos de Hércules, considerados los principales guardianes de Cerro Colorado, tendrán participación directa en la siguiente etapa del proceso, que contempla la elaboración del programa de manejo del área natural protegida durante los próximos seis meses.