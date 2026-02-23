Querétaro, 23 de febrero de 2026. — Un árbol se desplomó sobre una camioneta y un espectacular metálico sufrió daños en su base durante la tarde del domingo 22 de febrero en la colonia La Sierrita, luego de las fuertes ráfagas de viento que azotaron la capital queretana.

Protección Civil municipal acudió a ambos puntos para atender las emergencias; no se reportaron personas lesionadas. Ante el riesgo persistente, las autoridades emitieron recomendaciones para que la población extreme precauciones frente a las condiciones de viento y sequía.

Las rachas registradas el domingo movilizaron a cuerpos de emergencia en distintos puntos de la ciudad. La combinación de vientos fuertes y temporada de sequía eleva el riesgo tanto de colapso de estructuras como de incendios, según advirtió la dependencia municipal.

Personal de Protección Civil y Servicios Públicos retira árbol caído en La Sierrita tras ráfagas de viento del domingo. rotativo.com.mx

No es la primera ocasión en que estas condiciones provocan daños materiales en zonas urbanas durante los primeros meses del año.

En el caso del árbol derribado en La Sierrita, el tronco bloqueó parcialmente el arroyo vehicular y afectó una camioneta estacionada. Personal de Protección Civil coordinó las maniobras de retiro con apoyo de Servicios Públicos Municipales para restablecer la circulación.

"No se reportaron personas lesionadas", confirmaron las autoridades tras la atención del incidente.

Espectacular metálico asegurado tras daño en su base por vientos en Querétaro

En la misma colonia, un anuncio espectacular metálico presentó daño estructural en su base, ubicado sobre un camellón.

La estructura fue asegurada y reubicada en una zona donde no representara peligro para peatones ni automovilistas. El caso se canalizó a la autoridad competente para su retiro definitivo, indicó Protección Civil.

Entre las recomendaciones emitidas, la dependencia señaló que la población debe evitar caminar cerca de postes, árboles o anuncios que puedan colapsar por las ráfagas.

También precisó que no se debe encender fuego al aire libre ni arrojar colillas de cigarro en zonas con maleza, ya que la sequía incrementa considerablemente el riesgo de incendios en terrenos baldíos.

Respecto a otros posibles daños por las condiciones climatológicas, las autoridades recordaron que si la ciudadanía observa cables derribados por el viento debe mantenerse alejada, no manipularlos bajo ninguna circunstancia y reportarlos de inmediato al 9-1-1 para que personal especializado atienda la situación.