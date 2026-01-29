Querétaro, 29 de enero de 2026.- El Municipio de Querétaro aceptó activar el instrumento de participación ciudadana denominado Diálogo Ciudadano para abordar la regulación del comercio artesanal en el Centro Histórico de Querétaro. La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana aprobó la solicitud presentada el 15 de enero por el Lic. César Zafra Urbina, representante de la Confederación Queretana de Organizaciones Sociales, CÍVICA A.C., quien argumentó que el tema constituye un asunto de interés social que atiende necesidades comunitarias legítimas.

El mecanismo participativo fue solicitado formalmente hace dos semanas por CÍVICA A.C., organización que agrupa a diversos colectivos sociales en la entidad. De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, el Diálogo Ciudadano permite resolver asuntos vinculados con servicios públicos municipales y facilita la comunicación directa entre habitantes y autoridades.

Beatriz Marmolejo Rojas, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, informó que la regulación del comercio artesanal en el Centro Histórico involucra a múltiples actores sociales y gubernamentales. La funcionaria indicó que el proceso convocará a todas las autoridades con facultades en la materia, así como a los artesanos, otros sectores económicos involucrados y a las organizaciones que integran CÍVICA.

"Estaremos convocando a todas las autoridades que tienen facultades en esta materia; por supuesto, a las y los artesanos, a otros sectores involucrados y a las organizaciones que forman parte de CÍVICA, quienes participan como impulsores del instrumento ciudadano, como observadores y vigilantes de este procedimiento", señaló Marmolejo Rojas.

La titular de Planeación enfatizó que el objetivo es "generar la mejor propuesta para atender esta situación que se presenta en nuestro Centro Histórico". El comercio artesanal en la zona ha generado debates sobre el ordenamiento territorial y la preservación del patrimonio histórico en Querétaro, particularmente en torno a la convivencia entre actividades económicas tradicionales y la conservación urbana.

César Zafra Urbina agradeció la respuesta positiva del municipio y destacó que la activación de estos mecanismos "abre brecha y genera posibilidades en materia de participación ciudadana". El representante de CÍVICA A.C. subrayó que el comercio artesanal del Centro Histórico de Querétaro involucra dimensiones culturales, de derechos humanos y del derecho a la ciudad, más allá de su componente económico.

El Diálogo Ciudadano deberá desarrollarse conforme a los lineamientos establecidos en la normativa municipal, que prevé la participación equilibrada de autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía afectada. Las mesas de trabajo abordarán propuestas de regulación que busquen equilibrar los intereses de los artesanos, la preservación patrimonial y el orden urbano en el primer cuadro de la ciudad.