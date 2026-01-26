Querétaro, 26 de enero de 2026. — Trabajadores de la empresa Veolia realizaron un bloqueo pacífico en el relleno sanitario de Querétaro para exigir su liquidación conforme a la ley, ante el vencimiento de la concesión el próximo 4 de febrero.

Los empleados impidieron el acceso de unidades recolectoras desde temprana hora como medida de presión para que la empresa establezca una mesa de diálogo y defina su situación laboral, tras recibir información contradictoria sobre la continuidad de sus contratos.

Los inconformes señalaron que inicialmente se les informó que serían liquidados al concluir la concesión; sin embargo, posteriormente se les notificó que la operación del relleno habría sido vendida.

Con este argumento, la empresa sostiene que no procede la liquidación, lo cual generó incertidumbre entre el personal que exige documentación que respalde dicha versión.

Los trabajadores del relleno sanitario en Querétaro expresaron preocupación por antecedentes similares en otros estados, donde empleados quedaron sin recibir su pago correspondiente tras cambios en la operación de instalaciones.

Los manifestantes aclararon que no existen adeudos previos y que únicamente buscan garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales conforme a la legislación vigente.





Bloqueo se mantendrá hasta obtener respuesta formal en Querétaro

Los empleados afirmaron que la protesta continuaría de manera temporal hasta obtener una respuesta concreta o la instalación de una mesa de diálogo con representantes de Veolia.

Destacaron que, pese a diversos intentos de acercamiento previos, no han recibido información clara sobre el proceso que seguirá la empresa tras el vencimiento de la concesión.

El Municipio de Querétaro informó que el relleno sanitario se encuentra en operación normal, con ingreso regular de vehículos y sin interrupciones en los procesos de recepción y manejo de residuos.

La administración municipal precisó que esta situación permite la continuidad del servicio de recolección sin afectaciones a la ciudadanía.

La autoridad local señaló que se trata de un conflicto entre particulares, por lo que el municipio no forma parte directa del mismo. No obstante, indicó que actúa como mediador para facilitar el diálogo, contribuir a la estabilidad de la operación del relleno sanitario y evitar afectaciones al servicio público de manejo de residuos.

¿Qué acciones implementó la empresa Veolia con los trabajadores?

El municipio informó que la empresa responsable ya estableció comunicación directa con el personal para atender dudas relacionadas con su permanencia laboral.

La administración municipal reiteró que se mantiene en contacto tanto con Veolia como con los trabajadores para propiciar acuerdos que garanticen la continuidad del servicio sin interrupciones.

El conflicto laboral en el relleno sanitario de Querétaro ocurre en un contexto de transición administrativa, ya que la concesión otorgada a Veolia para operar la instalación vence el 4 de febrero de 2026.

Los empleados exigen claridad sobre su situación antes de esa fecha para evitar quedar en estado de incertidumbre jurídica respecto a sus derechos laborales.

La legislación laboral mexicana establece que cuando una concesión termina, los trabajadores tienen derecho a recibir su liquidación correspondiente, salvo que exista subrogación formal documentada que garantice la continuidad de sus contratos con el nuevo operador.

Los manifestantes señalaron que no han recibido evidencia documental de ningún proceso de este tipo.

El gobierno municipal de Querétaro enfatizó su compromiso de garantizar la continuidad del servicio de recolección y manejo de residuos sólidos, independientemente del desenlace del conflicto laboral entre particulares.

La autoridad local indicó que seguirá fungiendo como facilitadora del diálogo para alcanzar una solución que respete los derechos de los trabajadores y mantenga la operación regular del relleno sanitario, instalación estratégica para el manejo de los desechos generados en la capital queretana.