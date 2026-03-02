Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Más de 49 mil mujeres se incorporaron al mercado laboral formal en Querétaro durante 2024, cifra que representa el 70 por ciento de los nuevos empleos generados en la entidad.

El dato contrasta con el panorama nacional, donde una de cada dos personas trabaja en la informalidad y seis de cada diez mujeres han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

El dinamismo del empleo para mujeres en Querétaro ha servido como referencia para iniciativas legislativas a nivel federal. En años recientes, la entidad consolidó esquemas de formalización laboral que captaron la atención de legisladores de distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, según expuso la diputada federal del PAN, Tania Palacios Kuri, durante una conferencia de prensa.

"Por eso impulsamos la regulación de la inteligencia artificial generativa, inspirada en el modelo de la Ley Kuri, para evitar casos como el de Zacatecas donde más de 400 niñas fueron vulneradas", señaló la legisladora.

La reforma, ya aprobada, busca prevenir la manipulación de imágenes de menores con herramientas digitales, un fenómeno que ha escalado en los últimos años.

Regulación de IA y consentimiento marcan agenda legislativa

Palacios Kuri detalló que la reforma en materia de violencia digital se inspiró en la llamada Ley Kuri, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri en la entidad.

También destacó avances en la actualización de figuras como el acoso y el abuso sexual, donde ahora se incorpora el concepto de consentimiento alineado con estándares internacionales.

"Hemos logrado tiros de precisión importantes, como actualizar la ley para que el consentimiento sea un elemento central en casos de abuso", expuso.

La diputada reconoció, sin embargo, que más de 60 iniciativas en materia de mujeres permanecen en espera de dictaminación. Entre las pendientes mencionó elevar a rango legal las licencias de maternidad y consolidar un Sistema Nacional de Cuidados con suficiencia presupuestal.

En el ámbito presupuestal, la legisladora admitió que la Secretaría de las Mujeres a nivel federal sufrió un recorte del 12 por ciento.

No obstante, valoró la incorporación del Anexo 13 al Presupuesto Federal, que por primera vez contempla la igualdad sustantiva y el sistema de cuidados como eje financiero específico.

De cara al Mundial de Futbol, Palacios Kuri informó que impulsa la alianza Viaja Seguro, un decálogo de medidas preventivas contra el turismo sexual infantil y la trata de personas, problemáticas que históricamente repuntan durante eventos deportivos masivos.

Recientemente se aprobaron tres iniciativas en la Comisión de Turismo y una más en la Comisión de Justicia vinculadas a este paquete.

La legisladora también celebró la aprobación en comisiones de una iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado de menores. "Si hay una niña en riesgo, todo México tiene que estar en alerta", aseveró.