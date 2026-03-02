70% de nuevos empleos en Querétaro fueron para mujeres en 2024

Diputada Tania Palacios Kuri impulsa modelo queretano en el Congreso federal con reformas contra violencia digital y protección de menores.

Diputada Tania Palacios Kuri presenta avances legislativos sobre empleo para mujeres en Querétaro y protección de menores

Tania Palacios Kuri, diputada federal del PAN, durante la conferencia sobre empleo femenino y agenda legislativa.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 02, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Más de 49 mil mujeres se incorporaron al mercado laboral formal en Querétaro durante 2024, cifra que representa el 70 por ciento de los nuevos empleos generados en la entidad.

El dato contrasta con el panorama nacional, donde una de cada dos personas trabaja en la informalidad y seis de cada diez mujeres han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

El dinamismo del empleo para mujeres en Querétaro ha servido como referencia para iniciativas legislativas a nivel federal. En años recientes, la entidad consolidó esquemas de formalización laboral que captaron la atención de legisladores de distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, según expuso la diputada federal del PAN, Tania Palacios Kuri, durante una conferencia de prensa.

"Por eso impulsamos la regulación de la inteligencia artificial generativa, inspirada en el modelo de la Ley Kuri, para evitar casos como el de Zacatecas donde más de 400 niñas fueron vulneradas", señaló la legisladora.

La reforma, ya aprobada, busca prevenir la manipulación de imágenes de menores con herramientas digitales, un fenómeno que ha escalado en los últimos años.

Regulación de IA y consentimiento marcan agenda legislativa

Palacios Kuri detalló que la reforma en materia de violencia digital se inspiró en la llamada Ley Kuri, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri en la entidad.

También destacó avances en la actualización de figuras como el acoso y el abuso sexual, donde ahora se incorpora el concepto de consentimiento alineado con estándares internacionales.

"Hemos logrado tiros de precisión importantes, como actualizar la ley para que el consentimiento sea un elemento central en casos de abuso", expuso.

La diputada reconoció, sin embargo, que más de 60 iniciativas en materia de mujeres permanecen en espera de dictaminación. Entre las pendientes mencionó elevar a rango legal las licencias de maternidad y consolidar un Sistema Nacional de Cuidados con suficiencia presupuestal.

En el ámbito presupuestal, la legisladora admitió que la Secretaría de las Mujeres a nivel federal sufrió un recorte del 12 por ciento.

No obstante, valoró la incorporación del Anexo 13 al Presupuesto Federal, que por primera vez contempla la igualdad sustantiva y el sistema de cuidados como eje financiero específico.

De cara al Mundial de Futbol, Palacios Kuri informó que impulsa la alianza Viaja Seguro, un decálogo de medidas preventivas contra el turismo sexual infantil y la trata de personas, problemáticas que históricamente repuntan durante eventos deportivos masivos.

Recientemente se aprobaron tres iniciativas en la Comisión de Turismo y una más en la Comisión de Justicia vinculadas a este paquete.

La legisladora también celebró la aprobación en comisiones de una iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado de menores. "Si hay una niña en riesgo, todo México tiene que estar en alerta", aseveró.

gobiernoleyesempleomujer

Reciente

Sesión de la Comisión Especial de Vigilancia de cuentas públicas 2024 en el Congreso de Querétaro
Legislatura

Diputados piden cuentas a fiscalización por indicios de desvíos en Querétaro

Comisión de Vigilancia exige información a la ESFE y convoca a titulares de órganos de control.

Representantes de organizaciones civiles de Querétaro que participarán en foro de la ONU en Nueva York sobre acceso a la justicia
Querétaro

Cinco OSC de Querétaro participarán en sede de la ONU en Nueva York

Municipio impulsa participación de organizaciones civiles en foro internacional sobre acceso a la justicia

Firma del convenio CONECTAR para búsqueda de personas desaparecidas en Querétaro con autoridades y sectores productivos
Editorial

Firman convenio CONECTAR para búsqueda de personas en Querétaro

Fiscalía y sectores productivos articulan red estatal para difusión de Alertas Amber y Protocolo Alba.

Gobernador Mauricio Kuri González analiza impacto del conflicto en Medio Oriente en economía de Querétaro y precio de gasolina
Querétaro

Conflicto en Medio Oriente impactará precio de gasolina, estima Kuri

Gobernador estima impacto menor para la entidad y ve oportunidad de relocalización de empresas.