Declararán sarape de Colón patrimonio cultural inmaterial de Querétaro

Colón, 16 de febrero de 2026. —El arte textil de lana y el sarape del municipio de Colón están más cerca de convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de Querétaro, luego de que la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura aprobó el dictamen que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a emitir el decreto de declaratoria.

La medida busca proteger una tradición transmitida por generaciones y fortalecer la economía de las familias artesanas de la localidad.

La técnica del sarape colonense forma parte de un conocimiento heredado de padres a hijos durante décadas en comunidades del municipio.

Además de su valor identitario, el arte textil de Colón representa el sustento económico de numerosas familias que mantienen viva la manufactura tradicional con telares artesanales.

La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, presidenta de la comisión, explicó que la declaratoria del sarape de Colón como patrimonio cultural inmaterial generará tres impactos concretos: identidad, desarrollo económico y justicia social. Precisó que el reconocimiento permitirá "estructurar rutas artesanales, fortalecer cadenas de valor e impulsar certificaciones de autenticidad".

A su vez, la legisladora señaló que el patrimonio inmaterial se ha convertido en un activo estratégico para destinos que buscan diferenciarse mediante su autenticidad, y sostuvo que los artesanos "no pueden seguir siendo invisibles en la narrativa del desarrollo estatal".

Protección y futuro del sarape de Colón como patrimonio cultural

La diputada Perla Patricia Flores Suárez aseguró que proteger esta tradición no significa preservarla únicamente en el pasado, sino garantizar su vigencia.

Indicó que la declaratoria permitirá fortalecer la difusión del sarape queretano, impulsar el turismo cultural y dignificar el trabajo artesanal.

Por su parte, Hugo Tadeo Costa Sánchez, secretario de Desarrollo Sustentable de Colón, confirmó que desde el inicio de la administración del presidente municipal Gaspar Trueba se priorizó el impulso al sector artesanal, con acciones como la fundación de una asociación de artesanos del municipio. Agradeció el respaldo legislativo para concretar la declaratoria.

Los propios artesanos, presentes en la sesión, recordaron que los sarapes de Colón aparecieron en producciones de la época del cine de oro mexicano. Subrayaron que el arte textil tolimanejo no es solo una técnica de manufactura, sino "el lenguaje con el que nuestro pueblo ha escrito su historia".

El siguiente paso es que el Poder Ejecutivo estatal reciba el exhorto y determine el proceso para emitir el decreto de declaratoria, lo que abrirá la puerta a políticas públicas específicas de capacitación, promoción y comercialización para los artesanos de Colón.

