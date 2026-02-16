En los últimos años, la fe pública notarial ha enfrentado cuestionamientos derivados de presuntos fraudes inmobiliarios en los que, según reportes, se habrían firmado contratos de servicios en lugar de compraventas dentro de algunas notarías en Querétaro.

Ugalde Tinoco reconoció que existen señalamientos públicos, aunque pidió que se presenten casos concretos para poder deslindar responsabilidades.

"Vamos a fortalecer la defensoría del notario, le vamos a dar la oportunidad al notario de un proceso", explicó el dirigente notarial. Precisó que el esquema contempla recibir la queja en el Consejo, convocar al notario para garantizar su derecho de audiencia, abrir una etapa de conciliación y, solo cuando esta vía se agote, derivar el caso a sanción.

El presidente del Colegio aclaró que en ocasiones las conductas irregulares no provienen directamente del titular de la notaría, sino de abogados externos que aprovechan las instalaciones sin estar bajo el control del notario.

Aún así, subrayó que corresponde al titular poner orden dentro de su despacho notarial y responder ante las quejas que se presenten.





Luis Eduardo Ugalde Tinoco, presidente del Colegio de Notarios, anunció un proceso de conciliación de cuatro etapas para quejas ciudadanas. rotativo.com.mx

Acercamiento con Secretaría de Gobierno por revisiones a notarías

Ugalde Tinoco informó que sostendrá un primer encuentro con el subsecretario de gobierno para empatar información sobre las revisiones que anunció la dependencia.

El dirigente indicó que apenas tomó posesión del cargo el pasado 1 de febrero y que entró formalmente en funciones el día 3, por lo que aún no ha tenido oportunidad de reunirse con la Secretaría de Gobierno en Querétaro.

"Muchas de las presiones que ustedes comentan a veces ya se quedan en la resolución, hicieron un desistimiento y ya no llega más", señaló respecto a algunas quejas que se mencionaron sobre notarías en San Juan del Río.

Sin embargo, reconoció que otros casos sí requieren acompañamiento al notario involucrado y, eventualmente, la aplicación de sanciones correspondientes.

Sobre el fortalecimiento del código de ética del gremio, Ugalde Tinoco comprometió una actualización que permita identificar con mayor claridad las responsabilidades de cada notario, ajustar los procedimientos a los aranceles vigentes y garantizar una conducta ejemplar.

También confirmó acercamientos con legisladores locales para establecer un programa social vinculado al notariado.

En cuanto a las condiciones laborales dentro de las notarías, el presidente del Colegio distinguió entre el personal administrativo, que debe contar con prestaciones sociales conforme a la ley, y los abogados asociados que se manejan bajo esquemas de honorarios o cargos de confianza.

Actualmente operan alrededor de 106 notarías en la entidad, algunas con titulares en licencia por ocupar cargos públicos, pero funcionando con normalidad en la atención de trámites como compraventas, que representan más del 60 por ciento de las operaciones del gremio.