Querétaro, 16 de febrero de 2026. —Un hombre requerido por el delito de homicidio calificado en la Ciudad de México fue detenido sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de la colonia Centro Sur, en el municipio de Querétaro.
La Policía de Investigación del Delito ejecutó una orden de aprehensión por colaboración emitida por un órgano jurisdiccional capitalino, informó la Fiscalía General del Estado.
La detención de este presunto homicida en Querétaro ocurrió el pasado 15 de enero de 2026. Agentes realizaron la lectura de derechos y el aseguramiento conforme a los protocolos de actuación vigentes.
Los hechos que originaron la orden judicial se registraron en la Ciudad de México, aunque la Fiscalía no precisó la fecha ni las circunstancias del crimen.
Una vez cumplimentado el mandato, la Policía de Investigación entregó al detenido a sus homólogos de la Ciudad de México para que continúe el procedimiento legal ante el juzgado que libró la orden.
El traslado se realizó bajo los mecanismos de colaboración interinstitucional entre ambas entidades.
La Fiscalía General del Estado señaló que este tipo de operativos responde a convenios de cooperación con autoridades de otras entidades federativas, enfocados en la persecución de delitos de alto impacto y el combate a la impunidad.