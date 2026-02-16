Capturan a cuatro asaltantes armados en centro de San Juan del Río

Policía municipal detiene a una mujer y tres hombres tras robo con violencia y lesiones con arma blanca en colonia Centro.

Objetos asegurados a cuatro detenidos por robo calificado en colonia Centro de San Juan del Río Querétaro

Elementos de la SSPM de San Juan del Río detuvieron a una mujer y tres hombres por robo con violencia en la colonia Centro.

Feb 16, 2026
San Juan del Río, 16 de febrero de 2026. —Atrapan a cuatro personas —una mujer y tres hombres— que asaltaron y lesionaron con arma blanca a un ciudadano en la colonia Centro de San Juan del Río.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR) lograron la detención tras un reporte al 9-1-1 y les aseguraron un arma de fuego, una réplica, una navaja, dos teléfonos celulares, un cartucho y dos carteras.

La víctima sufrió una herida en la mano provocada con una navaja metálica durante el despojo de sus pertenencias. Tras recibir el reporte de emergencia, los uniformados implementaron un dispositivo de búsqueda en San Juan del Río con las características proporcionadas por el afectado.

Los agentes localizaron a los cuatro sospechosos en las inmediaciones de la zona centro. Durante la inspección correspondiente, les decomisaron los objetos robados junto con el armamento que portaban, incluida una navaja metálica de color negro utilizada en la agresión.

El reportante identificó a los detenidos como responsables del asalto, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en esta demarcación por el delito de robo calificado en San Juan del Río.

