Querétaro, 13 de febrero de 2026. — El análisis de la reforma judicial enviada por el gobernador Mauricio Kuri González al Congreso local podría extenderse hasta marzo, luego de que el volumen de trabajo y la necesidad de socializar las iniciativas entre todas las bancadas impidan cumplir con el calendario previsto inicialmente para febrero.

La presidenta de la Mesa Directiva, Gina Guzmán Álvarez, confirmó que ya se realizan reuniones preliminares con el magistrado presidente Braulio Guerra para conocer el contenido del paquete denominado Modelo Queretano de Justicia.

La reforma fue presentada el pasado 29 de enero y busca armonizar la Constitución estatal con la reforma judicial federal aprobada en septiembre de 2024. Querétaro es una de las tres entidades del país —junto con Jalisco y Nuevo León— que aún no completan este proceso.

La iniciativa contempla la elección popular de al menos 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con encargos de nueve años y posibilidad de reelección, además de la creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.

Pero el proyecto del Ejecutivo estatal va más allá de la elección de juzgadores. Incluye el fortalecimiento de la mediación como mecanismo con validez jurídica plena —equivalente a una sentencia— y la implementación de un sistema de arbitraje especializado, particularmente en el ámbito comercial y empresarial.

También propone profesionalizar la justicia cívica a nivel municipal, con el objetivo de reducir la carga de los tribunales y resolver conflictos cotidianos de forma más ágil.

Guzmán Álvarez explicó que, una vez concluida una reunión con la totalidad de los diputados, se podrá trazar una ruta de trabajo más precisa.

"Nos estamos a escuchar cómo viene esta reforma ingresada y ya después daremos oportunidad a que puedan opinar", indicó la legisladora del PVEM sobre el ritmo que llevará la discusión en el Congreso.

Comisiones unidas revisarían paquete judicial en Querétaro

La intención del Congreso es abordar la reforma mediante comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales, mecanismo que ya fue utilizado en la etapa previa de foros y diálogos con universidades, colegios de abogados y representantes del Poder Judicial del estado.

La presidenta de la Mesa Directiva reconoció que febrero resultó insuficiente para cubrir la socialización necesaria.

"Pretendíamos que fuera en febrero, pero yo sí estaría pensando que en marzo, porque sí es mucho trabajo para poder socializarlo", precisó Guzmán Álvarez.

El aplazamiento ocurre mientras diversas bancadas ya han fijado postura: Morena considera que la reforma debe aprobarse a más tardar en abril para garantizar la elección de juzgadores en junio de 2027, mientras que el PT ha señalado posibles omisiones en la propuesta del gobernador y advirtió que podría beneficiar a personas cercanas al poder al ampliar el perfil de quienes podrían contender por cargos judiciales.

En tema aparte, la legisladora fue cuestionada sobre el avance de la normativa en materia de bienestar animal, específicamente respecto a la ley que impulsaría un hospital veterinario en el municipio de Querétaro.

Guzmán Álvarez indicó que el asunto no se ha revisado aún debido a ajustes recientes en la integración de comisiones y recomendó consultar al diputado responsable del proceso.

El Congreso deberá definir en las próximas semanas el calendario formal de audiencias y mesas de trabajo, así como la conformación definitiva de las comisiones que llevarán el dictamen de la reforma judicial en Querétaro.