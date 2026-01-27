Dorantes orienta a 300 familias sobre Ley Kuri en San Juan del Río

El senador Agustín Dorantes Lámbarri impartió taller en escuela primaria Jesús Reyes Heroles donde explicó uso del control parental y estrategias de comunicación para proteger a niñas, niños y adolescentes del uso indiscriminado de redes sociales.

Taller sobre Ley Kuri y protección de menores en redes sociales en escuela primaria de San Juan del Río

Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro, durante taller de orientación sobre Ley Kuri y herramientas de control parental en San Juan del Río.

San Juan del Río, 27 de enero de 2026. — Más de 300 padres de familia de la escuela primaria Jesús Reyes Heroles recibieron orientación sobre herramientas para proteger a menores en redes sociales durante un taller impartido por el senador Agustín Dorantes Lámbarri.

La sesión incluyó explicación sobre los alcances de la Ley Kuri San Juan del Río y demostración del uso del control parental para supervisar la actividad digital de niñas, niños y adolescentes. El legislador repetirá el taller esta noche con familias del turno vespertino de la misma institución educativa.

Dorantes Lámbarri explicó que el principal objetivo de la legislación es evitar la sobreexposición de los menores a dispositivos electrónicos y redes sociales, pues está comprobado que generan adicción, provocando ansiedad y depresión.

La norma también busca prevenir el acceso a contenidos no aptos como pornografía y violencia, además de evitar que menores caigan en redes de trata o en manos de la delincuencia organizada.

El senador por Querétaro precisó que la protección de menores en redes sociales requiere participación activa de las familias mediante herramientas tecnológicas y comunicación constante.

Durante el taller matutino, el legislador presentó el control parental como herramienta principal para que padres y madres puedan supervisar la actividad de sus hijos en plataformas digitales.

Esta función permite monitorear contenidos consultados, tiempo de uso de dispositivos y establecer restricciones según la edad del menor. Dorantes Lámbarri recomendó a las familias mantener comunicación constante con sus hijos, evitar prohibiciones absolutas y fomentar empatía en lugar de regaños.

El senador explicó que la estrategia más efectiva es el diálogo para guiar a los menores en la toma de decisiones sobre su actividad digital.

El formato del encuentro generó diálogo con padres y madres que plantearon dudas sobre aplicación práctica de controles en diferentes dispositivos y redes sociales.

La sesión vespertina programada para esta noche permitirá replicar la orientación con familias del segundo turno de la primaria Jesús Reyes Heroles, ampliando el alcance de la estrategia de difusión en el municipio.

Los talleres forman parte de una serie de visitas a instituciones educativas que el senador realiza para explicar los alcances de la normativa estatal.


Ley Kuri busca prevenir adicción y explotación digital en Querétaro

La legislación conocida como Ley Kuri establece mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes ante riesgos del uso indiscriminado de redes sociales.

La norma contempla responsabilidad compartida entre familias, instituciones educativas y plataformas digitales para crear entornos seguros que favorezcan el desarrollo y calidad de vida de los menores.

Dorantes Lámbarri detalló que los talleres continuarán en más escuelas de San Juan del Río como parte de la estrategia estatal para difundir herramientas de seguridad digital infantil entre familias queretanas.

El senador continuará estos encuentros en instituciones educativas del municipio como parte de la estrategia estatal para fortalecer la protección digital de niñas, niños y adolescentes mediante la participación activa de padres y madres en el monitoreo responsable del uso de tecnologías.

