Querétaro, 3 de marzo de 2026. —Un total de 34 conductores fueron detenidos y enviados al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA) tras rebasar los niveles permitidos de alcohol durante el operativo alcoholímetro aplicado del 23 al 29 de febrero en la capital queretana.

De los sancionados, 31 fueron hombres y 3 mujeres, mientras que 31 vehículos fueron remitidos al corralón por las autoridades municipales.

El operativo de alcoholímetro en Querétaro se realiza de forma periódica con el objetivo de reducir accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol. Durante la semana reportada, la Dirección de Justicia Cívica practicó 837 pruebas de alcoholemia a conductores en distintos puntos de la demarcación.

El alcoholímetro se aplica en distintos puntos de la capital queretana para prevenir accidentes viales por consumo de alcohol. rotativo.com.mx

De esas 837 pruebas, 40 arrojaron resultado positivo. Las 34 personas sancionadas presentaron un nivel igual o mayor a 0.20 mg de alcohol por litro de aire espirado, umbral que establece la normativa municipal para determinar una infracción. Las seis pruebas positivas restantes no derivaron en detención al no rebasar el límite sancionable.

La proporción de resultados positivos representó apenas el 4.7% del total de pruebas aplicadas. Sin embargo, la cifra de 34 detenidos en una sola semana evidencia que persiste la conducción bajo los efectos del alcohol en la capital del estado, particularmente durante los fines de semana, periodo en que se concentra la mayor actividad del operativo alcoholímetro.

La Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro informó que el programa busca "proteger la vida y la integridad de las personas" en la demarcación. Los conductores sancionados enfrentan multas y el pago de derechos por el resguardo de sus vehículos en el corralón municipal para recuperar sus unidades.