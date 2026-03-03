En la política sanjuanense, las lealtades duran lo que tarda en aparecer una mejor oferta. Y los globos se inflan con la misma velocidad con la que se revientan. Lo que se cocina rumbo a 2027 en San Juan del Río tiene de todo: una aspirante que sonó fuerte y se desinflò en menos de quince días, un operador que ha tocado todas las puertas, una regidora priísta que ya cena con Morena, y un partido naranja que se ha convertido en el albergue de los que ya no caben en ningún lado. Lo único que falta es alguien que se acuerde de los votantes.

El globo que duró dos semanas

El nombre de Tania Ruiz Castro apareció con fuerza como perfil del PAN para la alcaldía de San Juan del Río. Directora de proyectos regionales en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, parecía tener la vitrina y el impulso necesarios para posicionarse. Pero bastaron menos de dos semanas para que el globo perdiera aire. No reventó de golpe: se fue desinflando en silencio, como pasa cuando un perfil no tiene raíces suficientes para sostenerse.

¿Qué salió mal? Probablemente todo lo que ya se sabía desde el principio. Ruiz Castro militó en el PRI. Fue esposa de un exalcalde priísta de San Juan del Río. Pasó por el Verde Ecologista. Compitió por una diputación federal que perdió. Su historial multipartidista no es un secreto, y en cuanto las bases panistas lo pusieron sobre la mesa, la reacción fue predecible: rechazo.

Y no ayudó que su carta de operación política fuera Fabián Pineda Morales, exalcalde priísta que ha coqueteado con Morena y con cuanto partido le ha dado la hora. Si el perfil de la candidata ya generaba dudas, el del operador las confirmó. El mensaje que recibió la militancia fue claro: los de afuera quieren mandar, los de adentro que se aguanten. La militancia respondió como suele hacerlo cuando se siente ignorada: con un portazo silencioso.

Las panistas que tumbaron el globo

Porque aquí hay que decirlo sin rodeos: el desinflamiento de Tania Ruiz no fue casualidad. Fueron las propias mujeres del PAN las que pusieron el freno. Militantes con años de trabajo territorial, de organizar comités en colonias y comunidades, de levantar la mano una y otra vez para ser consideradas. Mujeres que vieron cómo alguien que apenas ayer estaba en otra trinchera pretendía quedarse con la candidatura que ellas han intentado ganarse con trabajo real.

El malestar no se expresó en conferencias de prensa ni en comunicados. Se expresó donde más duele: en los corrillos, en las reuniones de estructura, en los mensajes entre militantes. Y la dirigencia lo sintió. Un perfil que no tiene base interna puede sonar mucho en los medios, pero se desmorona cuando la estructura no lo abraza.

La lección debería quedar clara para quien tome las decisiones en el PAN: en San Juan del Río, las candidaturas no se imponen desde arriba sin consecuencias.

Memo Vega: el que sigue ahí cuando los globos se desinflan

Mientras los nombres suben y bajan como espuma, la figura de Guillermo "Memo" Vega Guerrero permanece donde siempre ha estado: en el territorio. Exalcalde de San Juan del Río y actual diputado local por el PAN, Vega Guerrero es el legislador que más trabajo de campo ha realizado en el municipio y su distrito. No es opinión, es un dato que cualquiera puede verificar recorriendo las comunidades que él no ha dejado de visitar.

Mientras otros construyen candidaturas desde escritorios y otros se desinflan a los quince días, Memo Vega tiene algo que no se compra ni se inventa: campo. Conoce cada colonia, cada delegación, cada rincón que la mayoría olvida en cuanto gana una elección. Eso lo convierte en un activo que el PAN necesitará —quiera o no— para cubrir un municipio que no se gana solo con spots y redes sociales.

Su valor trasciende San Juan del Río. De cara a la gubernatura de Querétaro, sea que el abanderado se llame Luis Nava, Felifer Macías o Agustín Dorantes, la operación en el segundo municipio del estado pasa por quien ha mantenido viva la presencia del partido donde otros ni se asoman. Ignorar a Vega Guerrero no solo sería un error estratégico: sería repetir la misma arrogancia que ya le desinflò un globo al partido.

El municipio de San Juan del Río, segundo en importancia del estado, define su rumbo político de cara a las elecciones locales de 2027. rotativo.com.mx

Vania Camacho: la regidora que ya eligió bando

Mientras el PAN intenta ordenar su casa, en el PRI sanjuanense ocurre algo igualmente revelador. Vania Camacho, regidora del tricolor en el cabildo de San Juan del Río, dejó de disimular hace rato. Su cercanía con los regidores de Morena y Movimiento Ciudadano ya no es un guiño: es un bloque abierto dentro del ayuntamiento, votando en sintonía con quienes, en teoría, deberían ser su oposición.

El movimiento no ha pasado inadvertido. Abigail Arredondo Ramos, presidenta estatal del PRI y diputada federal, ya ha cuestionado públicamente la actuación de Camacho y el asunto podría escalar hasta un llamado formal a cuentas. Porque una cosa es la política pragmática y otra muy distinta es que una regidora electa con las siglas del PRI opere como aliada de Morena desde el propio cabildo. Si Camacho ya decidió a quién le es leal, lo honesto sería hacerlo oficial. Pero en la política mexicana, la honestidad es un lujo que pocos se permiten.

Lo que el caso Camacho revela va más allá de una regidora díscola: en San Juan del Río, las siglas están dejando de significar algo. Los partidos se han convertido en vehículos de conveniencia, y los electores lo notan.

Morena: el rival que nadie quiere ver

Sería un error mayúsculo que el panismo se distraiga en sus pleitos internos sin medir lo que ocurre enfrente. A nivel nacional, los gobiernos de Morena cargan con señalamientos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Pero en lo local juegan con otras reglas. En San Juan del Río buscan perfiles reconocidos, con menos desgaste y con capacidad de conectar con un electorado que en 2024 ya demostró que no tiene lealtad automática hacia nadie.

Si el PAN llega dividido, con una candidatura improvisada o impuesta y sin integrar a sus operadores territoriales, Morena no necesitará hacer gran cosa. A veces las elecciones no las gana quien tiene al mejor candidato, sino quien enfrenta al rival más desorganizado.

Movimiento Ciudadano: el albergue del tutifruti

Capítulo aparte —y no precisamente glorioso— merece Movimiento Ciudadano. En San Juan del Río y en buena parte de Querétaro, el partido naranja se ha convertido en la puerta giratoria de la política local: entran los que ya no cupieron en el PAN, los que se pelearon en el PRI, los que coquetearon con Morena y no cerraron trato, y los que simplemente necesitan un membrete para seguir en el juego.

Eso no es pluralidad, es tutifruti. Y el electorado lo distingue perfectamente. Un partido que se nutre de descartes puede sumar nombres en su directorio, pero difícilmente genera la confianza que se necesita para gobernar. Cuando la mayoría de tus figuras llegaron porque ya no tenían a dónde ir, el discurso de "renovación" suena a reciclaje con envoltura nueva.

El verdadero riesgo: el voto de castigo desde adentro

Aquí está el punto que nadie quiere discutir en voz alta. El mayor peligro para el PAN en San Juan del Río no se llama Morena ni Movimiento Ciudadano. Se llama abstención panista. Se llama voto de castigo interno. Se llama el militante que ha trabajado quince años por el partido y que el día de la elección decide que esta vez no va a madrugar para ir a la casilla.

El caso de Tania Ruiz ya dio la primera señal: cuando la base no se siente representada, responde. Y respondió rápido. Pero el riesgo no desaparece con un globo desinflado. Si el PAN insiste en imponer perfiles que contradicen su discurso de lealtad y meritocracia, rodeados de operadores que vienen de otros partidos, la base no necesita irse a Morena para castigar. Le basta con quedarse en casa. Y en una elección que se anticipa competida, cada voto panista que se quede en el sillón es un regalo para la oposición.

San Juan del Río merece un debate serio sobre su futuro. El PAN tiene la estructura, tiene la ventaja del gobierno estatal y tiene operadores como Memo Vega que todavía llegan a donde nadie más llega. Pero el episodio de las últimas semanas dejó una advertencia: los globos se inflan fácil, el trabajo territorial no se improvisa, y la militancia tiene memoria.

La pregunta ya no es quién será el candidato. La pregunta es si el PAN aprenderá la lección antes de que sea demasiado tarde.