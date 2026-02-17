México, 17 de febrero de 2026. —La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, garantizó que la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum será debatida de manera amplia y plural en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sin fast track y con la participación de todas las voces que deseen pronunciarse sobre el sistema democrático del país.

La legisladora subrayó que la austeridad presupuestal no puede ser argumento para comprometer la integridad del voto ciudadano.

La Mesa Directiva opera en un contexto de tensión legislativa, luego de que la iniciativa de reforma electoral fuera enviada al Congreso en medio de cuestionamientos de la oposición sobre los tiempos y condiciones del proceso.

Hasta el momento, la bancada oficialista no ha confirmado el calendario ni los términos bajo los cuales se discutirá la propuesta en comisiones.

"Si esta Cámara de Diputados es la Cámara de origen, si aquí se envía esa iniciativa, por supuesto que garantizaremos que se escuche a todas las voces en este país que deseen hacer uso de esta Cámara de Diputados", señaló López Rabadán en entrevista con reporteros de la fuente legislativa.

La diputada presidenta precisó que siempre existirá tiempo para realizar cambios que fortalezcan la democracia, incluso en vísperas del inicio del periodo electoral.

Indicó que el proceso incluirá la participación de organizaciones no gubernamentales, especialistas, autoridades electorales y cualquier actor que quiera fijar una posición a favor del sistema democrático.

A su juicio, la premura no justifica reducir la deliberación legislativa en una materia tan sensible como las reglas electorales del país.

Austeridad no puede justificar elecciones sin certeza, advierte legisladora

Sobre el argumento del ahorro presupuestal que ha esgrimido el gobierno federal para impulsar la reforma, López Rabadán fue categórica.

"Siempre será bueno ahorrar dinero del erario. Lo que no puede suceder es que el ahorro sea un justificante para lastimar la democracia en este país", afirmó. Añadió que ningún recorte puede convertirse en razón para celebrar elecciones sin garantías de que el voto sea respetado.

En otro tema abordado durante la misma entrevista, la diputada presidenta se refirió a la salida del exdirector general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Max Arriaga.

Lamentó que el exfuncionario se negara de manera unilateral a incluir la lucha de las mujeres mexicanas en los libros de texto, y calificó esa actitud como un problema de fondo.

"Me parece que es necesario analizar objetivamente, sin filias ni fobias, qué decisiones tomó ese servidor público", indicó.

López Rabadán fue más lejos al considerar que la conducta del exfuncionario —quien según su descripción "se aferra al cargo, al sueldo, a los privilegios"— obliga a revisar los materiales que autorizó durante su gestión al frente de la dependencia educativa.

Según la legisladora panista, esa revisión debería hacerse sin sesgos y atendiendo exclusivamente al contenido de cada libro de texto autorizado por Arriaga.

La Mesa Directiva tiene previsto mantener sus puertas abiertas para el diálogo institucional en materia político-electoral, según reiteró la diputada presidenta, quien insistió en que cualquier decisión legislativa sobre la reforma deberá reflejar el consenso más amplio posible antes de ser sometida a votación en el pleno.