México, 13 de febrero de 2026. — La compra pública de condones en México registra una caída de 30 por ciento, mientras que las campañas de promoción para incentivar su uso se han reducido hasta en un 50 por ciento, de acuerdo con datos de AHF México.

La organización, dedicada a la prevención del VIH, alertó que este retroceso compromete el acceso gratuito a preservativos y podría acelerar el incremento de infecciones de transmisión sexual en el país, donde los nuevos diagnósticos de VIH mantienen una tendencia al alza desde hace cinco años.

El recorte en la compra de condones ocurre en un contexto regional adverso. América Latina y el Caribe es una de las pocas zonas del mundo donde las nuevas infecciones por VIH van en aumento: entre 2010 y 2024 crecieron 13 por ciento, y se estima que 26 por ciento de los contagios recientes corresponde a jóvenes de 15 a 24 años, principalmente hombres. En México, tan solo en 2025 se contabilizaron 16 mil 323 nuevos diagnósticos de VIH en el país.

En entrevista para Rotativo, Antonio García, coordinador nacional del Programa de Pruebas Rápidas y Prevención en AHF México, precisó que el problema no radica en un menor uso del preservativo por parte de la población, sino en el financiamiento gubernamental para garantizar su distribución gratuita.

"Lo que ha disminuido ha sido la financiación para la procuración de estos, sobre todo en las compras públicas que hacen los gobiernos", indicó el especialista.

Querétaro registra alza de hasta 45% en detecciones de sífilis

La situación también repercute a nivel estatal. En Querétaro, las autoridades sanitarias cerraron el año con 305 casos de sífilis y cinco contagios congénitos.

Las detecciones de infecciones de transmisión sexual en la entidad aumentaron entre 43 y 45 por ciento, según cifras recientes, lo que refleja una tendencia consistente con el deterioro nacional en materia de prevención.

García señaló que la escasez no se limita a los preservativos. Organizaciones han advertido también falta de lubricantes en programas públicos de salud sexual durante 2026, un insumo considerado fundamental para el uso adecuado del condón y que forma parte integral de las estrategias de prevención.

En el marco del Día Internacional del Condón, que se conmemora cada 13 de febrero, AHF México exigió retomar la distribución gratuita de preservativos, reactivar las campañas de concientización y abrir el diálogo sobre salud sexual, particularmente entre la población joven.

La organización recordó que el condón ayuda a prevenir cerca de 20 infecciones de transmisión sexual y evita embarazos no intencionados, por lo que insistió en que las políticas de prevención del VIH no deben perder terreno frente a los recortes presupuestales.