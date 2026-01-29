Tlaxcala, 29 de enero de 2026.- El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó la construcción del Hospital General Regional con Medicina Familiar de 260 camas en Tlaxcala, obra que elevará la capacidad de atención de 0.56 a 1.09 camas por cada mil derechohabientes en la entidad.

El proyecto se edificará en un terreno de 75 mil 959 metros cuadrados ubicado en el municipio de San Esteban Tizatlán, donado por el gobierno estatal. La unidad de Segundo Nivel contará con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Pediátricos y Adultos, así como quirófanos, acelerador lineal y consultorios de Medicina Familiar.

Actualmente, el IMSS en Tlaxcala atiende a más de 462 mil derechohabientes, cifra que continuará en aumento según proyecciones institucionales. La limitada infraestructura hospitalaria ha generado presión sobre los servicios médicos especializados, situación que motivó la aprobación del nuevo hospital IMSS Tlaxcala durante la sesión ordinaria encabezada por el director general Zoé Robledo.

El director de Administración del Instituto, Borsalino González Andrade, detalló que el terreno cumple con certeza jurídica y viabilidad técnica tras la revisión realizada conforme a los procedimientos institucionales. El predio se encuentra fuera del régimen ejidal o comunal, lo que brinda seguridad legal al desarrollo del proyecto, precisó el funcionario.

González Andrade subrayó que la proyección de este nuevo hospital en Tlaxcala responde al crecimiento demográfico de la población derechohabiente. La entidad requiere ampliar su infraestructura hospitalaria para garantizar acceso oportuno a servicios médicos especializados, indicó durante la sesión del órgano institucional.

La nueva unidad médica fortalecerá la capacidad de atención al casi duplicar el indicador actual de camas disponibles por cada mil derechohabientes. El proyecto incluye además Centro de Mezclas y consultorios de Medicina Familiar que permitirán brindar atención integral a la población, señaló el director de Administración.

El Hospital General Regional contará con equipamiento de tecnología avanzada, incluido un acelerador lineal para tratamientos oncológicos. Las áreas de Hospitalización y Quirófanos complementarán los servicios de Cuidados Intensivos para garantizar atención especializada en diversas áreas médicas.

El Consejo Técnico ratificó la aceptación de la donación del terreno ubicado en San Esteban Tizatlán como paso inicial para concretar la obra. La superficie destinada permitirá desarrollar la infraestructura médica necesaria para atender la demanda creciente de servicios de salud en la región.

La construcción del hospital con 260 camas representa una inversión en infraestructura hospitalaria que beneficiará a la población derechohabiente de Tlaxcala. El proyecto busca reducir tiempos de espera y mejorar la calidad de atención médica en la entidad mediante la ampliación de servicios especializados de Segundo Nivel.