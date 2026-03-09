Hubo dos detenidos en supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río

Policía municipal interviene en la comunidad y traslada a dos personas; investigan posible nexo con hallazgo de cuerpo en camioneta.

Policías municipales detienen a personas durante operativo tras supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río

Elementos de la policía municipal someten a una persona en calle de San Pedro Ahuacatlán.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 9 de marzo de 2026. — Al menos dos personas fueron detenidas la tarde de ayer 8 de marzo por la policía municipal en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán luego de una supuesta riña reportada por vecinos de la zona.

Un video difundido en redes sociales desde hace más de 19 horas muestra el momento en que los elementos someten y trasladan a los individuos, sin que en la grabación se aprecie confrontación alguna, solo la intervención policiaca.

Polic\u00edas municipales detienen a personas durante operativo tras supuesta ri\u00f1a en San Pedro Ahuacatl\u00e1n, San Juan del R\u00edo Elementos de la policía municipal someten a una persona en calle de San Pedro Ahuacatlán. rotativo.com.mx

De acuerdo con información obtenida por Rotativo, las autoridades investigan si la supuesta riña y las detenciones están relacionadas con el hallazgo de un hombre sin vida en la batea de una camioneta en la zona.

El vehículo tipo camioneta Pick up con placas para el estado deMéxico, habría sido sustraído de una hacienda perteneciente a un connotado político de la región, de donde también se habrían robado diversos objetos de valor.

Polic\u00edas municipales detienen a personas durante operativo tras supuesta ri\u00f1a en San Pedro Ahuacatl\u00e1n, San Juan del R\u00edo Elementos de la policía municipal someten a una persona en calle de San Pedro Ahuacatlán. rotativo.com.mx

Uno de los presuntamente involucrados y localizado el día de hoy sin vida en la batea de la camioneta, habría sido identificado por su familia como "El Valla", originario de la localidad de La Valla en este municipio. Sobre una segunda persona mencionada en los reportes no se tienen datos confirmados su identidad pero el hallazgo se robustece.

Hasta ahora no se ha establecido oficialmente si la muerte tiene relación directa con el robo a la hacienda o con la supuesta riña en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán.


Polic\u00edas municipales detienen a personas durante operativo tras supuesta ri\u00f1a en San Pedro Ahuacatl\u00e1n, San Juan del R\u00edo Elementos de la policía municipal someten a una persona en calle de San Pedro Ahuacatlán. rotativo.com.mx

Investigan posible vínculo entre robo y muerte en San Juan del Río

La línea de investigación que manejan las autoridades apuntaría a que varios sujetos participaron en el robo a la propiedad y que el cuerpo localizado en la batea correspondería a uno de los implicados, aunque no existe un pronunciamiento oficial que confirme esa versión ni tampoco del robo a la ex hacienda.


La demora entre los hechos y la difusión del video sugiere que la detención ocurrió con anterioridad a la publicación en redes.

De estos hechos y su vinculo, no hay información oficial, debido al hermetismo que mantiene la Fiscalía y la autoridad municipal que no reportó la supuesta riña en la que fueron detenidos por lo menos dos individuos.

seguridadcriminalidadsucesos

Reciente

Regidor síndico José Francisco Landeras Layseca informa sobre actualización de reglamentos municipales en San Juan del Río
San Juan del Río

Cabildo de San Juan del Río alista actualización de reglamentos clave

Regidor síndico anuncia mesas de trabajo para modernizar normatividad comercial y de buen gobierno.

Obra hidrosanitaria en calle Obreros de la colonia San Pedrito Peñuelas incluye cajón pluvial de 120 metros en Querétaro
Querétaro

Destinan 49.8 mdp a obra hidrosanitaria en Peñuelas, Querétaro

Municipio construye cajón pluvial y renueva redes hidrosanitarias en Peñuelas.

Presentación oficial de la Feria de las Carnitas 2026 con mascotas Nana, Buche y Cuchi en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Querétaro

Presentan Feria de las Carnitas 2026 en Santa Rosa Jáuregui

Delegación presenta mascotas oficiales y programa artístico para celebrar 273 años de historia.

Restaurantes con actividades nocturnas generan denuncias por ruido en el municipio de Querétaro durante 2026
Querétaro

tes concentran denuncias por ruido en Querétaro en 2026

Secretaría del Medio Ambiente acumula 54 denuncias en lo que va del año con mayor incidencia en Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor.