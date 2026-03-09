San Juan del Río, 9 de marzo de 2026. — Al menos dos personas fueron detenidas la tarde de ayer 8 de marzo por la policía municipal en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán luego de una supuesta riña reportada por vecinos de la zona.

Un video difundido en redes sociales desde hace más de 19 horas muestra el momento en que los elementos someten y trasladan a los individuos, sin que en la grabación se aprecie confrontación alguna, solo la intervención policiaca.

Elementos de la policía municipal someten a una persona en calle de San Pedro Ahuacatlán. rotativo.com.mx

De acuerdo con información obtenida por Rotativo, las autoridades investigan si la supuesta riña y las detenciones están relacionadas con el hallazgo de un hombre sin vida en la batea de una camioneta en la zona.

El vehículo tipo camioneta Pick up con placas para el estado deMéxico, habría sido sustraído de una hacienda perteneciente a un connotado político de la región, de donde también se habrían robado diversos objetos de valor.

Uno de los presuntamente involucrados y localizado el día de hoy sin vida en la batea de la camioneta, habría sido identificado por su familia como "El Valla", originario de la localidad de La Valla en este municipio. Sobre una segunda persona mencionada en los reportes no se tienen datos confirmados su identidad pero el hallazgo se robustece.

Hasta ahora no se ha establecido oficialmente si la muerte tiene relación directa con el robo a la hacienda o con la supuesta riña en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán.





Investigan posible vínculo entre robo y muerte en San Juan del Río

La línea de investigación que manejan las autoridades apuntaría a que varios sujetos participaron en el robo a la propiedad y que el cuerpo localizado en la batea correspondería a uno de los implicados, aunque no existe un pronunciamiento oficial que confirme esa versión ni tampoco del robo a la ex hacienda.





La demora entre los hechos y la difusión del video sugiere que la detención ocurrió con anterioridad a la publicación en redes.

De estos hechos y su vinculo, no hay información oficial, debido al hermetismo que mantiene la Fiscalía y la autoridad municipal que no reportó la supuesta riña en la que fueron detenidos por lo menos dos individuos.