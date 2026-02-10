Querétaro — 10 de febrero de 2026.- Un hotel ejecutivo de 80 habitaciones con inversión de 100 millones de pesos, cuatro filtros migratorios autónomos y un sistema de equipaje con 33 por ciento más capacidad forman parte de las mejoras que transforman la operación del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ).

La terminal cerró 2025 con 2.426 millones de pasajeros, un incremento de 16 por ciento respecto al año previo, y proyecta alcanzar hasta 15 millones de usuarios con las ampliaciones contempladas en su plan maestro.

La modernización del aeropuerto de Querétaro responde a un crecimiento acumulado de 191 por ciento desde 2021, cuando la terminal registraba apenas 833 mil pasajeros anuales.

Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable del estado, informó que la infraestructura actual permite atender entre 3.5 y 5 millones de usuarios, con posibilidad de escalar mediante ampliaciones ya previstas en el plan maestro. Del flujo total, 70 por ciento corresponde a pasajeros nacionales y 30 por ciento a internacionales.

En materia de carga aérea, el AIQ movilizó 83 mil toneladas durante el último año, con un aumento de 8 por ciento, lo que posiciona a Querétaro como cuarto lugar nacional en volumen transportado.

El funcionario precisó que la terminal dispone actualmente de cinco posiciones de contacto con puentes telescópicos y dos remotas, con potencial para llegar a cerca de 20 posiciones conforme avancen las obras de ampliación del aeropuerto.

"Es una terminal muy funcional, con capacidad para entre tres y medio y cinco millones de pasajeros", explicó Del Prete Tercero, quien comparó la proyección máxima del AIQ con la actividad que hoy registra el aeropuerto de Cancún.

Hotel ejecutivo y hospedaje para tripulaciones en el AIQ

Entre las inversiones más relevantes destaca la construcción de un hotel de clase ejecutiva frente a la terminal, con una inversión aproximada de 100 millones de pesos. El proyecto contempla 80 habitaciones, restaurante-bar, salas lounge y servicios orientados tanto a tripulaciones aéreas como a pasajeros con llegadas tempranas o conexiones prolongadas. La obra ya se encuentra en proceso de edificación.

Como parte del proceso de modernización, se instalaron cuatro filtros migratorios autónomos que permiten a viajeros con pasaporte electrónico un ingreso más ágil. Sumados a seis módulos tradicionales, el aeropuerto cuenta ahora con diez puntos de atención migratoria, capacidad suficiente para procesar vuelos internacionales de gran tamaño en menos de 45 minutos, según precisó el secretario.

El sistema de equipaje nacional también recibió mejoras. La adecuación de una banda en forma de "T" elevó en 33 por ciento la capacidad de procesamiento, hasta alcanzar mil 800 maletas por hora. Para vuelos internacionales se incorporaron bandas móviles adicionales, mientras que un nuevo filtro electrónico de acceso a salas verificará el pase de abordar antes del ingreso, agilizando el tránsito interno de pasajeros.

La terminal contempla además la instalación de mostradores flexibles para que las aerolíneas amplíen su atención en temporadas de alta demanda sin depender de espacios fijos asignados.