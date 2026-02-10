México, 10 de febrero de 2026. —La actividad turística de México ya produce más que antes de la pandemia. Las cifras originales del tercer trimestre de 2025, publicadas este lunes por el INEGI, ubican el índice del PIB turístico en 102.4 puntos con base en el año 2018, lo que representa un avance de 0.6 % anual en términos reales.

El componente de bienes alcanzó 102.5 puntos y el de servicios se situó en 102.4, ambos por encima del referente previo a la crisis sanitaria.

Sin embargo, la recuperación no es pareja. El consumo turístico interior —que mide el gasto de visitantes dentro del territorio nacional— llegó a 100.4 puntos, apenas 0.4 % superior al nivel de 2018.

Mientras el componente interno se ubicó en 104.8 puntos con un crecimiento anual de 1.2 %, el turismo receptivo permanece en 79 puntos, es decir, 21 % debajo de lo que gastaban los extranjeros en el país hace siete años.

El contraste se refleja también en las tasas anuales: los bienes turísticos crecieron 1.8 % y el consumo interno subió 1.2 %, pero el gasto de visitantes extranjeros retrocedió 2.4 % en comparación con el mismo trimestre de 2024.

Esta asimetría sugiere que el turismo nacional ha sido el motor de la recuperación del sector, mientras que la atracción de viajeros internacionales no ha logrado regresar a sus niveles históricos.

Turismo en México mantiene brecha entre consumo interno y receptivo

Los indicadores del INEGI se elaboran con datos de la Cuenta Satélite del Turismo de México 2024 y se expresan en índices de volumen físico.

La base fija en 2018 permite medir con precisión qué tanto se ha recuperado cada componente del sector frente a los niveles previos a la pandemia. El ajuste estacional se realiza mediante el paquete X-13ARIMA-SEATS.

Para los destinos turísticos del país, estos resultados plantean un desafío doble: consolidar el dinamismo del mercado doméstico y diseñar estrategias que reviertan el rezago en la captación de divisas por turismo.

El consumo receptivo no solo cayó 6.8 % en el trimestre, sino que a tasa anual acumula una contracción de 0.7 %.

La siguiente actualización de los ITAT, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, se difundirá el 30 de abril de 2026 y permitirá conocer si el cierre del año logró reducir la distancia entre ambos segmentos del sector turístico en México.