México, febrero 09, 2026. —La tasa de mortalidad por cáncer en México aumentó de 65 a 73.1 defunciones por cada 100 mil personas entre 2015 y 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El cáncer de mama en mujeres México se mantiene como la principal causa de muerte en adultas de 30 a 59 años, mientras que la leucemia lidera en niñas y adolescentes de 0 a 29 años. En 2024, las mujeres registraron una tasa de 74.9 defunciones, superior a la de hombres con 71.2.

Las estadísticas oficiales revelan que del total de 819 mil 672 defunciones registradas en 2024, 95 mil 108 (11.6%) se debieron a tumores malignos. De este total, 52.5 por ciento correspondió a mujeres y 47.5 por ciento a hombres. Hasta el momento, las autoridades de salud no han emitido postura sobre el incremento sostenido en la mortalidad.

Chihuahua encabeza la lista de entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama en mujeres y otros tumores malignos, con 90.1 defunciones por cada 100 mil habitantes, seguida por Baja California Sur (88.8) y Baja California (86.9). En contraste, Guerrero registró la tasa más baja con 50.7 muertes, seguida por Durango (63.6) y Tlaxcala (63.9).

Los datos del Inegi señalan que en 2024 se reportaron 57 mil 19 egresos hospitalarios en establecimientos particulares por tumores malignos. De estos, 57.9 por ciento correspondió a mujeres y 42.1 por ciento a hombres, lo que evidencia la mayor carga de la enfermedad en población femenina.

Diputadas denuncian abandono institucional y desabasto de medicamentos

En la Cámara de Diputados, legisladoras cuestionaron las fallas del sistema de salud en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. La diputada federal por Durango, Verónica Pérez Herrera, denunció el abandono de pacientes con cáncer en México y la falta de tratamientos en hospitales públicos.

"El cáncer no se combate con discursos, sino con detección temprana, prevención real, especialistas, infraestructura, medicamentos y presupuesto", afirmó Pérez Herrera. La legisladora acusó el debilitamiento del Fondo de Salud para el Bienestar, señalando que la Auditoría Superior de la Federación documentó inconsistencias graves, incluyendo transferencias millonarias a la Tesorería de la Federación mientras una proporción mínima se destinó a enfermedades de alto costo.

Patricia Flores, diputada de Movimiento Ciudadano, coincidió en señalar que la falta de atención oportuna mata. "En México se muere gente no sólo por cáncer, sino por abandono institucional, que el desabasto mata, que la burocracia mata", sostuvo.

La diputada del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, recordó que el cáncer es la segunda causa de muerte en niñas y niños de entre cinco y 14 años, por lo que pidió una inspección minuciosa al IMSS y al ISSSTE.

¿Qué porcentaje de muertes por cáncer se pueden prevenir?

La Organización Mundial de la Salud indica que entre el 30 y el 50 por ciento de las defunciones por cáncer se podrían prevenir mediante detección temprana y acceso oportuno a tratamiento. Fátima Almendra Cruz Peláez, diputada del PVEM, expresó que en México más del 11 por ciento de las defunciones están relacionadas con esta enfermedad, y el diagnóstico tardío sigue siendo una barrera significativa.

Margarita García García, del PT, destacó que el cáncer evidencia profundas desigualdades en el acceso a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento. "Es un llamado de atención a que los legisladores actuemos con sensibilidad y responsabilidad, velando por la dignidad y vida de las personas", indicó.

El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer con la Feria por la Promoción de la Salud, invitando a la población a participar en actividades gratuitas, pláticas informativas y stands de detección. El organismo se sumó a la campaña global "Unidos Por lo Único" de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, que busca lograr un diagnóstico en menos de 30 días y tratamiento en menos de 62 días.