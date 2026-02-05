San Juan del Río: 4 detenidos tras reporte de sujetos armados

Policía municipal asegura vehículo y pone a disposición de la Fiscalía a los involucrados.

Operativo de seguridad pública en San Juan del Río tras reporte de sujetos armados en colonia Loma Linda, Querétaro

La colonia Loma Linda fue el punto donde se realizó la detención de los cuatro individuos en San Juan del Río.

Feb 05, 2026
San Juan del Río, 5 Febrero 2026. —Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río tras adoptar una actitud agresiva durante una inspección policial en la colonia Loma Linda.

El operativo se realizó después de que un ciudadano reportó a la línea de emergencias 911 la presencia de sujetos armados a bordo de una camioneta. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

El reporte ciudadano alertó sobre la presencia de cuatro individuos presuntamente armados circulando en un vehículo por la colonia Loma Linda. Al momento de la publicación, las autoridades no han confirmado si se aseguraron armas durante la intervención.

Operativo de seguridad p\u00fablica en San Juan del R\u00edo tras reporte de sujetos armados en colonia Loma Linda, Quer\u00e9taro El vehículo asegurado fue remitido a las autoridades correspondientes para investigaciones por desobediencia y resistencia de particulares. rotativo.com.mx

Oficiales de la policía municipal acudieron al sitio señalado para verificar la denuncia. Al arribar, realizaron la inspección correspondiente al vehículo y sus ocupantes. Durante el procedimiento, los cuatro sujetos mostraron comportamiento hostil hacia el personal policial, lo que derivó en su detención inmediata.

La camioneta fue asegurada como parte de las diligencias. Los detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes por desobediencia y resistencia de particulares, delito contemplado en el código penal estatal.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar la línea única de emergencias 911 ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad. Los reportes ciudadanos permiten la atención oportuna de incidentes en diversas colonias del municipio.

