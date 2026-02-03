San Juan del Río, 3 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González aseguro que el programa federal de vivienda para Querétaro continúa en espera de definiciones por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Indicó que se trata de un esquema que la administración federal impulsa desde su inicio y que el estado ha colaborado en lo posible para su implementación.
Kuri González señaló que mantiene comunicación con las dependencias federales encargadas del programa, aunque no precisó fechas para su arranque en la entidad. Puntualizó que corresponde al gobierno federal establecer tiempos y mecanismos de operación.
El mandatario destacó que mientras se concretan los programas federales, el gobierno de Querétaro mantiene acciones propias en materia de vivienda y desarrollo urbano para atender necesidades de la población.
Estado opera programas locales de apoyo
En Querétaro funcionan diversos programas estatales y municipales de apoyo a la vivienda, incluyendo subsidios para mejoramiento de hogares, regularización de predios y acceso a créditos preferenciales para familias de bajos ingresos.
El Instituto de la Vivienda del Estado mantiene convenios con desarrolladores y organismos financieros para facilitar el acceso a vivienda digna. Según datos oficiales, la entidad registra un déficit habitacional que requiere atención tanto de recursos locales como federales.
El gobernador no detalló el monto de inversión que contempla el programa federal ni el número de familias que podrían beneficiarse una vez que entre en operación.