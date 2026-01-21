Huimilpan recibe 5.45 mdp para rehabilitar calle Agustín Saldaña

El gobierno estatal invirtió 5.45 millones de pesos para rehabilitar 254 metros de vialidad con beneficio para más de mil 500 personas en Huimilpan.

Luis Nava secretario Desarrollo Social durante entrega obra rehabilitación calle Agustín Saldaña Huimilpan Querétaro

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, durante entrega de rehabilitación de calle Agustín Saldaña en Huimilpan.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 21, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Huimilpan — 21 de enero de 2026. — El gobierno del estado de Querétaro destinó 5.45 millones de pesos para rehabilitar la calle Agustín Saldaña en la cabecera municipal de Huimilpan. La obra beneficia directa e indirectamente a más de mil 500 personas mediante la colocación de 254 metros de concreto hidráulico, sustitución de 506 metros de línea de agua potable y 255 metros de drenaje sanitario, informó Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro.

Luis Nava secretario Desarrollo Social durante entrega obra rehabilitaci\u00f3n calle Agust\u00edn Salda\u00f1a Huimilpan Quer\u00e9taro Calle Agustín Saldaña rehabilitada en Huimilpan. La obra incluyó 254 metros de concreto hidráulico con inversión de 5.45 millones de pesos. rotativo.com.mx

El titular de la dependencia explicó que la rehabilitación de infraestructura urbana en Huimilpan representa una mejora significativa en la movilidad y condiciones de seguridad vial. Los trabajos realizados optimizan la circulación vehicular y brindan mayor accesibilidad para peatones, al fortalecer la conectividad vial y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en la zona.

Luis Nava secretario Desarrollo Social durante entrega obra rehabilitaci\u00f3n calle Agust\u00edn Salda\u00f1a Huimilpan Quer\u00e9taro Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, durante entrega de rehabilitación de calle Agustín Saldaña en Huimilpan. rotativo.com.mx

"Estamos cumpliendo uno de los compromisos del gobernador Mauricio Kuri, que es mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas", precisó Nava. El funcionario destacó que este tipo de acciones de desarrollo urbano en Querétaro fortalece el tejido social y la infraestructura básica de los municipios del estado.

Luis Nava secretario Desarrollo Social durante entrega obra rehabilitaci\u00f3n calle Agust\u00edn Salda\u00f1a Huimilpan Quer\u00e9taro Calle Agustín Saldaña rehabilitada en Huimilpan. La obra incluyó 254 metros de concreto hidráulico con inversión de 5.45 millones de pesos. rotativo.com.mx

La intervención integral contempló la construcción de banquetas, rampas y guarniciones a lo largo de la vialidad. Estas obras de infraestructura municipal permiten contar con una calle más segura, funcional y duradera para los habitantes de Huimilpan, aseguró el secretario de Desarrollo Social.

El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, agradeció el respaldo del gobierno estatal y destacó la coordinación permanente entre ambas instancias. El alcalde señaló que este tipo de proyectos reflejan el trabajo conjunto para impulsar acciones que impactan positivamente en el desarrollo del municipio y en la calidad de vida de las familias huimilpenses.

gobiernosedesoqobras publicasinfraestructura

Reciente

Mapa meteorológico Conagua sistemas climáticos activos México lluvias fuertes Quintana Roo enero 2026
Noticias

México tendrá lluvias fuertes en Quintana Roo y chubascos en 18 estados

Conagua pronostica precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Quintana Roo e intervalos de chubascos en 18 entidades durante las próximas 24 horas.

Michele Tafoya ex comentarista NFL anuncia candidatura republicana Senado Minnesota 2026
Internacional

Michele Tafoya lanza campaña republicana al Senado en Minnesota

La ex comentarista de NBC Sports anunció su candidatura republicana para competir por el puesto que dejará la senadora Tina Smith en las elecciones de 2026.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador Querétaro, durante diálogo con estudiantes Universidad Mondragón sobre Reforma Electoral
Querétaro capital

Senador Dorantes advierte riesgos en Reforma Electoral ante estudiantes

El legislador queretano dialogó con más de 300 estudiantes universitarios sobre autonomía del INE y representación plurinominal en el debate nacional.

Luis Fernando Pantoja Amaro, rector UTEQ, durante el anuncio del Primer Sorteo universitario con Mazda 3 y 16 premios Querétaro
Querétaro capital

UTEQ lanza sorteo con auto Mazda 3 2026 y 16 premios

La universidad emitió seis mil 500 boletos de 400 pesos para generar recursos destinados a movilidad estudiantil y visitas a empresas.