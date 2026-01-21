Huimilpan — 21 de enero de 2026. — El gobierno del estado de Querétaro destinó 5.45 millones de pesos para rehabilitar la calle Agustín Saldaña en la cabecera municipal de Huimilpan. La obra beneficia directa e indirectamente a más de mil 500 personas mediante la colocación de 254 metros de concreto hidráulico, sustitución de 506 metros de línea de agua potable y 255 metros de drenaje sanitario, informó Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro.

El titular de la dependencia explicó que la rehabilitación de infraestructura urbana en Huimilpan representa una mejora significativa en la movilidad y condiciones de seguridad vial. Los trabajos realizados optimizan la circulación vehicular y brindan mayor accesibilidad para peatones, al fortalecer la conectividad vial y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en la zona.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, durante entrega de rehabilitación de calle Agustín Saldaña en Huimilpan. rotativo.com.mx

"Estamos cumpliendo uno de los compromisos del gobernador Mauricio Kuri, que es mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas", precisó Nava. El funcionario destacó que este tipo de acciones de desarrollo urbano en Querétaro fortalece el tejido social y la infraestructura básica de los municipios del estado.

La intervención integral contempló la construcción de banquetas, rampas y guarniciones a lo largo de la vialidad. Estas obras de infraestructura municipal permiten contar con una calle más segura, funcional y duradera para los habitantes de Huimilpan, aseguró el secretario de Desarrollo Social.

El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, agradeció el respaldo del gobierno estatal y destacó la coordinación permanente entre ambas instancias. El alcalde señaló que este tipo de proyectos reflejan el trabajo conjunto para impulsar acciones que impactan positivamente en el desarrollo del municipio y en la calidad de vida de las familias huimilpenses.