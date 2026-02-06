Heladas no dañan cultivos en Querétaro; destinan 50 mdp a productores

Sedea confirma que heladas y nevada en sierra no afectaron ciclo agrícola y anuncia programa de apoyo.

Campo de cultivo en zona serrana de Querétaro sin afectaciones por heladas recientes, ciclo primavera-verano concluido.

Campos de temporal en la sierra queretana concluyeron ciclo sin afectaciones por bajas temperaturas.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 06, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 6 de febrero de 2026. — Las heladas recientes y la caída de nieve en la zona serrana de Querétaro no provocaron afectaciones en cultivos, confirmó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea).

El ciclo principal primavera-verano ya había concluido cuando se registraron las bajas temperaturas, lo que evitó daños directos a las siembras, particularmente entre productores temporaleros de los municipios serranos.

No obstante, el campo queretano sí resintió los efectos de un año climáticamente adverso. Durante 2025, una sequía intermitente combinada con lluvias intensas al inicio y cierre del ciclo agrícola mermó la producción en municipios de la sierra, donde miles de familias dependen de la agricultura de temporal. Ante esa situación, el gobierno estatal activó un programa emergente de apoyo al sector rural.

El titular de la Sedea, Rosendo Anaya Aguilar, precisó que no existe reporte de pérdidas por las heladas ni por la nevada en la Sierra Gorda. "La caída de nieve en la sierra no afecta, hasta ahorita no tenemos reporte alguno de que haya tenido algunas afectaciones", explicó.

Inversión de 50 mdp en maíz blanco para productores afectados en Querétaro

El esquema contempla la adquisición de maíz blanco para consumo humano, con una inversión cercana a 50 millones de pesos destinada a beneficiar a alrededor de 20 mil productores en todo el estado.

La medida busca compensar a pequeños agricultores cuyas cosechas se vieron reducidas por las condiciones climáticas adversas del ciclo pasado.

Anaya Aguilar señaló que el respaldo pretende fortalecer la economía rural, luego de que la variabilidad climática impidió el desarrollo óptimo de algunos cultivos.

También indicó que las pérdidas registradas hasta el momento se mantienen dentro de rangos controlados, sin escenarios de emergencia alimentaria.

El funcionario subrayó que el acompañamiento al campo queretano continuará durante los próximos meses, con énfasis en los productores que dependen exclusivamente de las lluvias y que han resentido con mayor fuerza los efectos del clima errático.

gobiernoapoyos socialestemporada invernalsedea

Reciente

Programa completo del 3er Festival de Literatura de San Juan del Río Querétaro del 11 al 14 de febrero de 2026
San Juan del Río

3er Festival de Literatura en San Juan del Río: programa completo

Dirección de Bellas Artes programa charlas, talleres y presentaciones de libros del 11 al 14 de febrero.

Alumnos de primaria participan en conferencia ecológica sobre cuidado ambiental en Estancia de Bordos, San Juan del Río
San Juan del Río

Llevan educación ambiental a niños de Estancia de Bordos, San Juan del Río

Dirección de Ecología lleva educación ambiental a primaria rural de San Juan del Río.

Adolescentes participan en taller de entrenamiento canino del DIF Municipal de Querétaro junto a perros adiestrados
Querétaro

DIF Querétaro concluye taller de entrenamiento canino para adolescentes

DIF Municipal y NÄSCAA capacitan a adolescentes en entrenamiento canino como herramienta terapéutica y educativa.