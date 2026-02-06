Querétaro, 6 de febrero de 2026. — Las heladas recientes y la caída de nieve en la zona serrana de Querétaro no provocaron afectaciones en cultivos, confirmó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea).

El ciclo principal primavera-verano ya había concluido cuando se registraron las bajas temperaturas, lo que evitó daños directos a las siembras, particularmente entre productores temporaleros de los municipios serranos.

No obstante, el campo queretano sí resintió los efectos de un año climáticamente adverso. Durante 2025, una sequía intermitente combinada con lluvias intensas al inicio y cierre del ciclo agrícola mermó la producción en municipios de la sierra, donde miles de familias dependen de la agricultura de temporal. Ante esa situación, el gobierno estatal activó un programa emergente de apoyo al sector rural.

El titular de la Sedea, Rosendo Anaya Aguilar, precisó que no existe reporte de pérdidas por las heladas ni por la nevada en la Sierra Gorda. "La caída de nieve en la sierra no afecta, hasta ahorita no tenemos reporte alguno de que haya tenido algunas afectaciones", explicó.

Inversión de 50 mdp en maíz blanco para productores afectados en Querétaro

El esquema contempla la adquisición de maíz blanco para consumo humano, con una inversión cercana a 50 millones de pesos destinada a beneficiar a alrededor de 20 mil productores en todo el estado.

La medida busca compensar a pequeños agricultores cuyas cosechas se vieron reducidas por las condiciones climáticas adversas del ciclo pasado.

Anaya Aguilar señaló que el respaldo pretende fortalecer la economía rural, luego de que la variabilidad climática impidió el desarrollo óptimo de algunos cultivos.

También indicó que las pérdidas registradas hasta el momento se mantienen dentro de rangos controlados, sin escenarios de emergencia alimentaria.

El funcionario subrayó que el acompañamiento al campo queretano continuará durante los próximos meses, con énfasis en los productores que dependen exclusivamente de las lluvias y que han resentido con mayor fuerza los efectos del clima errático.