Querétaro — 2 de febrero de 2026. —Un taller gratuito de repostería profesional con certificación está abierto a inscripciones para mujeres de 18 años en adelante que residan en el municipio de Querétaro.

El curso "Aprende y Emprende la Pastelería", organizado desde el Centro de Empoderamiento para las Mujeres, arrancará en marzo en tres sedes delegacionales. La fecha límite para registrarse es el 20 de febrero y se requiere presentar INE y comprobante de domicilio.

El taller forma parte de las acciones municipales orientadas a fortalecer el aprendizaje de oficios y fomentar el autoempleo entre las mujeres queretanas. Las participantes recibirán capacitación en la elaboración de pasteles profesionales, desde la selección de ingredientes hasta técnicas de repostería como integrar, acremar, blanquear, mezclar, batir y hornear con recetas estándar.

La formación no se limita al oficio. Para obtener el certificado avalado por la sede, las inscritas deberán completar seis activaciones físicas, seis talleres psicoemocionales y una jornada de salud, además de cumplir 30 horas de talleres de oficios. El programa integral contempla una participación continua de tres meses en las capacitaciones para mujeres que ofrece el Centro de Empoderamiento.

Tres sedes y horarios para el taller de repostería en Querétaro

Las clases iniciarán el 2 de marzo en dos delegaciones y el 6 de marzo en una tercera. A continuación, los horarios y ubicaciones disponibles:

SedeDíasHorarioInicio
ICATEQ Félix Osores Sotomayor (calle San Rafael)Lunes y miércoles12:00 a 15:00 h2 de marzo
Delegación Felipe Carrillo PuertoLunes y jueves14:00 a 19:00 h2 de marzo
Delegación Josefa VergaraPor confirmarPor confirmar6 de marzo

El taller gratuito de repostería para mujeres en Querétaro es completamente sin costo; no obstante, las autoridades municipales recomendaron a las interesadas solicitar previamente la lista de materiales necesarios para participar en las sesiones prácticas.

También se establece como requisito que las aspirantes no hayan participado en la convocatoria anterior del Centro de Empoderamiento; de ser el caso, deberán esperar al menos cuatro meses para volver a inscribirse.

Las inscripciones se realizan directamente en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres, ubicado en avenida Plateros número 244, esquina con calle Artesanos, en la colonia San Pedrito Peñuelas, en un horario de atención regular.

