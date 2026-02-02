Querétaro — 2 de febrero de 2026. —Un taller gratuito de repostería profesional con certificación está abierto a inscripciones para mujeres de 18 años en adelante que residan en el municipio de Querétaro.

El curso "Aprende y Emprende la Pastelería", organizado desde el Centro de Empoderamiento para las Mujeres, arrancará en marzo en tres sedes delegacionales. La fecha límite para registrarse es el 20 de febrero y se requiere presentar INE y comprobante de domicilio.

El taller forma parte de las acciones municipales orientadas a fortalecer el aprendizaje de oficios y fomentar el autoempleo entre las mujeres queretanas. Las participantes recibirán capacitación en la elaboración de pasteles profesionales, desde la selección de ingredientes hasta técnicas de repostería como integrar, acremar, blanquear, mezclar, batir y hornear con recetas estándar.

El taller "Aprende y Emprende la Pastelería" está dirigido a mujeres de 18 años en adelante residentes del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

La formación no se limita al oficio. Para obtener el certificado avalado por la sede, las inscritas deberán completar seis activaciones físicas, seis talleres psicoemocionales y una jornada de salud, además de cumplir 30 horas de talleres de oficios. El programa integral contempla una participación continua de tres meses en las capacitaciones para mujeres que ofrece el Centro de Empoderamiento.

Tres sedes y horarios para el taller de repostería en Querétaro

Las clases iniciarán el 2 de marzo en dos delegaciones y el 6 de marzo en una tercera. A continuación, los horarios y ubicaciones disponibles:

Sede Días Horario Inicio ICATEQ Félix Osores Sotomayor (calle San Rafael) Lunes y miércoles 12:00 a 15:00 h 2 de marzo Delegación Felipe Carrillo Puerto Lunes y jueves 14:00 a 19:00 h 2 de marzo Delegación Josefa Vergara Por confirmar Por confirmar 6 de marzo

El taller "Aprende y Emprende la Pastelería" está dirigido a mujeres de 18 años en adelante residentes del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

El taller gratuito de repostería para mujeres en Querétaro es completamente sin costo; no obstante, las autoridades municipales recomendaron a las interesadas solicitar previamente la lista de materiales necesarios para participar en las sesiones prácticas.

También se establece como requisito que las aspirantes no hayan participado en la convocatoria anterior del Centro de Empoderamiento; de ser el caso, deberán esperar al menos cuatro meses para volver a inscribirse.

Las inscripciones se realizan directamente en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres, ubicado en avenida Plateros número 244, esquina con calle Artesanos, en la colonia San Pedrito Peñuelas, en un horario de atención regular.