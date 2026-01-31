Detienen a dos tras persecución en carretera 57 en San Juan del Río

Fiscalía investiga a pareja detenida tras persecución que inició en Conín y terminó en filtro de la Guardia Nacional.

Tractocamión con pipa detenido tras persecución en carretera 57 rumbo a San Juan del Río donde participaron Guardia Nacional y Fiscalía

La persecución abarcó desde el monumento a Conín hasta el kilómetro 158 con dirección a la Ciudad de México.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 31, 2026
Diario Rotativo
San Juan del Río — 31 de enero de 2026.- Un hombre y una mujer fueron detenidos tras una persecución que abarcó varios kilómetros sobre la carretera federal 57, luego de que el conductor de un tractocamión con pipa ignorara señales de alto e intentara arrollar a elementos de seguridad en un filtro instalado en el tramo Querétaro–San Juan del Río.

La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con el organismo, el vehículo circulaba a alta velocidad y omitió las indicaciones sonoras y luminosas para detenerse, siendo seguido desde el monumento a Conín hasta el kilómetro 158 de la vía federal con dirección a la Ciudad de México.

Al llegar al punto de revisión donde participaban elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Investigación del Delito, el conductor dirigió la unidad hacia el personal operativo. Los agentes ejecutaron maniobras coordinadas para detener el tractocamión y asegurar a los dos ocupantes.

Investigan a pareja detenida en carretera 57

Las autoridades indicaron que ambas personas permanecen bajo investigación mientras se realizan diligencias para esclarecer los hechos. La Fiscalía precisó que se trabaja en el establecimiento de responsabilidades conforme a derecho.

El operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales permitió contener la situación sin que se reportaran lesiones entre los elementos desplegados en el filtro de seguridad.

