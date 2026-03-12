Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Agredir, discriminar o intimidar a una mujer por amamantar en espacios públicos o privados podrá considerarse una forma de violencia en Querétaro.

La LXI Legislatura del estado aprobó en sesión de pleno una reforma a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que incorpora el artículo 20 Sexies para blindar el ejercicio de la lactancia materna como parte del derecho a la maternidad libre.

Querétaro se suma así a los estados que han legislado de manera específica para proteger la lactancia en entornos públicos.

La reforma, impulsada por el diputado Enrique Correa Sada, parte del reconocimiento de que la práctica de amamantar sigue enfrentando estigma social pese a ser un derecho reconocido en la Constitución y en tratados internacionales sobre derechos de la infancia.

En su intervención en tribuna, Correa Sada explicó que la iniciativa busca que "ninguna mujer puede ser discriminada, agredida o intimidada por amamantar a su hija o a su hijo".

El legislador sostuvo que la medida fortalece el principio del interés superior de la niñez al garantizar condiciones para la alimentación y el desarrollo integral de niñas y niños.

La adición establece que la lactancia materna forma parte del ejercicio libre de la maternidad y del desarrollo de la infancia. Cualquier acto que limite, obstaculice o reprima esta práctica quedará tipificado dentro del marco de violencia contra las mujeres previsto en la legislación estatal.

Autoridades deberán promover entornos de respeto a lactancia materna en Querétaro

La reforma también obliga a autoridades estatales y municipales a promover entornos de respeto y dignidad para las mujeres en periodo de lactancia.

Las dependencias deberán impulsar campañas de sensibilización orientadas a fomentar una cultura que respalde esta práctica sin restricciones de espacio.

¿Qué sanciones contempla la nueva ley de lactancia en Querétaro?

El artículo 20 Sexies se integra a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que las conductas que vulneren el derecho a amamantar quedarán sujetas a los mecanismos de protección y sanción ya previstos en ese ordenamiento.

El diputado precisó que la reforma representa un paso para que "alimentar a un bebé nunca sea motivo de vergüenza, sino de respeto" en el estado.

Con la aprobación en el pleno, la adición al artículo 20 Sexies deberá ser publicada en el Periódico Oficial del estado para entrar en vigor. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo estatal no ha emitido postura sobre los alcances de implementación de la reforma.