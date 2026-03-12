Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Entre 57 mil y 58 mil pesos mensuales cuesta cada diputado local del Congreso de Querétaro en prerrogativas destinadas a casas de enlace y atención ciudadana, reveló el legislador panista Gerardo Ángeles Herrera.

El monto, precisó, no representa ingreso personal, sino recursos que deben comprobarse y orientarse a actividades legislativas, en un contexto donde la federación ha cuestionado el gasto de congresos estatales.

El presupuesto del Poder Legislativo queretano ha experimentado una reducción de aproximadamente 17 por ciento en los últimos años, de acuerdo con el diputado.

Pese a los recortes, Ángeles Herrera aseguró que la operación del Congreso no se ha visto afectada y que la institución mantiene un desempeño adecuado con los recursos disponibles.

"El Congreso funciona bien con los elementos que se tienen y con el recorte que se hizo", indicó el legislador panista.

Un aspecto que el diputado subrayó es la ausencia de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Según explicó, el Congreso queretano es auditado aproximadamente tres veces al año por instancias federales, lo que a su juicio respalda el manejo transparente del presupuesto legislativo.

Querétaro entre las entidades mejor evaluadas en fiscalización

Ángeles Herrera señaló que, cuando existen observaciones en otros congresos, estas suelen derivar de omisiones administrativas y no necesariamente de faltantes de recursos.

En contraste, aseguró que Querétaro se mantiene entre las entidades con mejores resultados en materia de fiscalización y transparencia, a diferencia de estados que enfrentan señalamientos por montos millonarios.

Respecto al destino de las prerrogativas, el legislador precisó que estos recursos se canalizan a casas de enlace, proyectos y programas de atención ciudadana.

"No es un dinero que se quede el diputado; es un recurso que se tiene que comprobar", sostuvo.

¿A qué se destinan las prerrogativas de los diputados locales en Querétaro?

De acuerdo con la explicación del panista, los entre 57 y 58 mil pesos que recibe cada legislador mensualmente se aplican a la operación de casas de enlace y a programas de apoyo social, con la obligación de comprobar cada peso ejercido ante las instancias de fiscalización correspondientes.

Hasta el momento, el Congreso del Estado de Querétaro no ha emitido un desglose público detallado de las prerrogativas por legislador.