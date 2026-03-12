25 firmas sanjuanenses se unen al programa Empresas Anticorrupción desde CANACINTRA

El Comité de Mujeres Industriales logra vincular a más de 1,500 colaboradores al proyecto del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.

Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA en San Juan del Río con programa anticorrupción empresarial.

Mary Carmen Retana Ruiz, líder del Comité de Mujeres Industriales de CANACINTRA, durante el quinto foro en SJ Maquinsa.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río — marzo de 2026. —Un total de 25 empresas agremiadas a CANACINTRA en San Juan del Río se integraron al programa Empresas Anticorrupción, impulsado por el Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, con lo que más de 1,500 colaboradores recibirán capacitación en temas de integridad, ética y prevención de prácticas corruptas dentro del sector industrial.

El anuncio se realizó durante el Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA, celebrado en las instalaciones de SJ Maquinsa. La vinculación fue gestionada por el Comité de Mujeres Industriales del organismo, que desde hace cinco años organiza este encuentro como espacio de formación y liderazgo femenino en la industria local. Jorge Sánchez Martínez, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, participó en el evento.

Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA en San Juan del R\u00edo con programa anticorrupci\u00f3n empresarial Representantes de 25 firmas de San Juan del Río formalizaron su adhesión al programa Empresas Anticorrupción. rotativo.com.mx

Entre las firmas que se sumaron a la iniciativa figuran compañías de distintos giros: manufactura, logística, construcción, farmacéutica, comercialización y servicios educativos. El programa busca fortalecer entornos organizacionales transparentes mediante capacitación directa al personal operativo y directivo de cada organización.

Mary Carmen Retana Ruiz, líder del Comité de Mujeres Industriales, señaló que la adhesión al proyecto responde a una convicción compartida entre las empresarias del gremio. Retana también fue anfitriona del foro al abrir las puertas de SJ Maquinsa, compañía que dirige, y anunció la puesta en marcha de un Recorrido Industrial como herramienta de intercambio de experiencias entre las participantes.


Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA en San Juan del R\u00edo con programa anticorrupci\u00f3n empresarial Representantes de 25 firmas de San Juan del Río formalizaron su adhesión al programa Empresas Anticorrupción. rotativo.com.mx

Liderazgo femenino en la industria de San Juan del Río

Durante el foro, se destacó que en México el 41% de los puestos de alta dirección son ocupados por mujeres, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. La cifra coloca al país en la octava posición a nivel global, por encima del promedio mundial de 32.9% y de naciones como Canadá, Francia y Australia.

Al encuentro asistieron también Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo del estado de Querétaro; Judith Ortiz Monroy, secretaria de la Mujer de San Juan del Río; Ana Eugenia Patiño Correa, secretaria de Desarrollo Social del municipio, y la regidora Marcia Solórzano Gallego, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento sanjuanense.


Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA en San Juan del R\u00edo con programa anticorrupci\u00f3n empresarial Representantes de 25 firmas de San Juan del Río formalizaron su adhesión al programa Empresas Anticorrupción. rotativo.com.mx

¿Qué es el programa Empresas Anticorrupción en Querétaro?

La iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción ofrece capacitación al sector empresarial en prevención de la corrupción, ética organizacional y buenas prácticas. Las firmas interesadas en sumarse pueden contactar directamente al organismo estatal o a la delegación de CANACINTRA en San Juan del Río para conocer los requisitos de participación.

gobierno mujer industria canacintra

Reciente

Desfile de banda de guerra de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del Río en imagen histórica de archivo (95 car)
San Juan del Río

Secundaria Antonio Caso celebra 75 años con Desfile de Generaciones en San Juan del Río

La Presidencia Municipal y Bellas Artes organizan marcha conmemorativa para alumnos y egresados.

Mujeres asisten a conferencia sobre menopausia organizada por la Secretaría de la Mujer en San Juan del Río
San Juan del Río

Más de 200 mujeres asisten a conferencia sobre menopausia en San Juan del Río

La Secretaría de la Mujer ofrece herramientas de salud hormonal a sanjuanenses en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Captura de Samuel Ramírez Jr en Culiacán Sinaloa fugitivo de los 10 más buscados del FBI
Internacional

Capturan en Culiacán a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI; llevaba casi 3 años prófugo

Autoridades mexicanas detienen a Samuel Ramírez Jr. en Sinaloa por el doble homicidio de dos mujeres en Washington en 2023.

Licencias de conducir falsas aseguradas por la Policía Operativa Estatal en Querétaro
Querétaro

Detienen a cuatro personas con licencias de conducir falsas en el municipio de Querétaro

Seguridad Ciudadana advierte que portar documentación falsa constituye un delito y exhorta a evitar gestores en redes sociales.