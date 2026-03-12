San Juan del Río — marzo de 2026. —Un total de 25 empresas agremiadas a CANACINTRA en San Juan del Río se integraron al programa Empresas Anticorrupción, impulsado por el Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, con lo que más de 1,500 colaboradores recibirán capacitación en temas de integridad, ética y prevención de prácticas corruptas dentro del sector industrial.
El anuncio se realizó durante el Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA, celebrado en las instalaciones de SJ Maquinsa. La vinculación fue gestionada por el Comité de Mujeres Industriales del organismo, que desde hace cinco años organiza este encuentro como espacio de formación y liderazgo femenino en la industria local. Jorge Sánchez Martínez, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, participó en el evento.
Representantes de 25 firmas de San Juan del Río formalizaron su adhesión al programa Empresas Anticorrupción. rotativo.com.mx
Entre las firmas que se sumaron a la iniciativa figuran compañías de distintos giros: manufactura, logística, construcción, farmacéutica, comercialización y servicios educativos. El programa busca fortalecer entornos organizacionales transparentes mediante capacitación directa al personal operativo y directivo de cada organización.
Mary Carmen Retana Ruiz, líder del Comité de Mujeres Industriales, señaló que la adhesión al proyecto responde a una convicción compartida entre las empresarias del gremio. Retana también fue anfitriona del foro al abrir las puertas de SJ Maquinsa, compañía que dirige, y anunció la puesta en marcha de un Recorrido Industrial como herramienta de intercambio de experiencias entre las participantes.
Liderazgo femenino en la industria de San Juan del Río
Durante el foro, se destacó que en México el 41% de los puestos de alta dirección son ocupados por mujeres, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. La cifra coloca al país en la octava posición a nivel global, por encima del promedio mundial de 32.9% y de naciones como Canadá, Francia y Australia.
Al encuentro asistieron también Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo del estado de Querétaro; Judith Ortiz Monroy, secretaria de la Mujer de San Juan del Río; Ana Eugenia Patiño Correa, secretaria de Desarrollo Social del municipio, y la regidora Marcia Solórzano Gallego, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento sanjuanense.
¿Qué es el programa Empresas Anticorrupción en Querétaro?
La iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción ofrece capacitación al sector empresarial en prevención de la corrupción, ética organizacional y buenas prácticas. Las firmas interesadas en sumarse pueden contactar directamente al organismo estatal o a la delegación de CANACINTRA en San Juan del Río para conocer los requisitos de participación.