México, 10 de marzo de 2026. — La actividad industrial en México acumuló una contracción de 0.7 % anual en noviembre de 2025, arrastrada por la caída de 2.1 % en manufacturas y de 1 % en minería, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) que publicó el INEGI.

La construcción fue el único sector con crecimiento sólido a nivel nacional, con un avance de 3.6 %, mientras que la generación de energía eléctrica subió un modesto 1.3 %.

El panorama estatal reveló contrastes profundos. Hidalgo encabezó las alzas con 30.3 % anual en cifras desestacionalizadas, seguido de Baja California Sur (15.9 %), Sinaloa (13.5 %) y Tamaulipas (8.8 %).

En el extremo opuesto, Quintana Roo se desplomó 30.3 %, Campeche perdió 15.5 % y Coahuila retrocedió 10.6 %. La brecha entre entidades ganadoras y perdedoras alcanzó más de 60 puntos porcentuales.

El INEGI publicó el IMAIEF con datos de noviembre de 2025 para las 32 entidades del país. rotativo.com.mx

El caso de Hidalgo resulta atípico. Su manufactura creció 37.4 % anual, la mayor variación del país en ese rubro, y la construcción avanzó 21.4 %.

La contribución total de Hidalgo al indicador nacional fue de 0.65 puntos, una cifra inusual para una entidad de su tamaño económico. El INEGI elabora las cifras mediante métodos econométricos con base en encuestas industriales y registros administrativos.

Bajío con señales mixtas en producción industrial

El corredor del Bajío mostró un desempeño desigual. Guanajuato, uno de los polos manufactureros del país, cayó 5.6 % anual con una contribución negativa de 0.33 puntos. Aguascalientes retrocedió 0.1 % y San Luis Potosí perdió 3.7 %.

Querétaro fue la excepción con un avance de 0.6 %, impulsado por un crecimiento de 83.1 % en el sector energético, la variación más alta del país en ese rubro. Sin embargo, la manufactura queretana también se contrajo 3.7 %.

A nivel sectorial, la manufactura afectó a 20 de las 32 entidades con cifras negativas. Solo Tabasco (98.6 %), Hidalgo (37.4 %) y Oaxaca (31.4 %) registraron alzas significativas.

En construcción, Jalisco lideró con 38.8 %, seguido de Sinaloa (25.5 %) y Aguascalientes (23 %).

La divergencia entre sectores apunta a una recomposición del aparato productivo donde la obra pública y la energía compensan parcialmente la debilidad fabril.

El INEGI actualizará el IMAIEF el 10 de abril con cifras de diciembre, lo que permitirá conocer el balance industrial completo de 2025 por entidad federativa.



