México, 4 de febrero de 2026. —La petrolera estatal Pemex redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares durante 2025 y aumentó 34 por ciento su inversión para el presente año, lo que representa un monto de 425 mil millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

El procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles diarios, cifra récord en la historia de la empresa.

La reducción de pasivos coloca a Pemex con la deuda más baja en 11 años, de acuerdo con el director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla.

Durante 2025 también se avanzó en el pago a proveedores con un monto de 390 mil 203 millones de pesos y, por primera vez en más de una década, mejoró la calificación crediticia de la petrolera.

"Hoy tenemos una empresa pública, una empresa del pueblo, y a diferencia de lo que decían que mientras más se privatizara más eficiente era, ahora estamos demostrando todo lo contrario", señaló la mandataria federal.

Explicó que los resultados positivos se deben a la operación de ocho refinerías: las seis históricas, más Dos Bocas y Deer Park, construida y adquirida respectivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Producción de hidrocarburos crece 122 mil barriles diarios

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que durante el periodo neoliberal Pemex se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo.

En contraste, durante 2025 se logró su fortalecimiento financiero mediante una integración vertical que permite reducción de costos e incremento en las ventas.

Rodríguez Padilla detalló que la producción de hidrocarburos se estabilizó con un incremento anual superior a 122 mil barriles diarios.

Las ventas de gasolina, diésel y turbosina crecieron casi 8 por ciento entre julio y diciembre de 2025, equivalente a 81 mil barriles diarios adicionales. El margen de refinación se mantiene positivo con un promedio de 12 dólares por barril.

En materia de petroquímicos, la comercialización de azufre creció 89 por ciento, el coque de petróleo aumentó 39 por ciento y el asfalto 25 por ciento.

La producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados se elevó 21 por ciento respecto a 2024, mientras avanzan las modernizaciones de los complejos Cangrejera, Morelos, Pajaritos Cosoleacaque e Independencia.

Para 2026, Pemex desarrollará proyectos estratégicos con la meta de alcanzar 1.8 millones de barriles diarios de producción. En gas natural, el objetivo es llegar a 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios.

Este año concluirá la modernización de la refinería de Tula, mientras que Salina Cruz quedará lista en 2027.

La empresa también pondrá en marcha un nuevo eje estratégico que incluye proyectos de litio en salmueras, aprovechamiento de gas fuera de especificación, energía eólica marina, energía geotérmica e hidrógeno verde para reducir la huella de carbono.