Querétaro, 4 de febrero de 2026. —Contribuyentes del municipio de Querétaro que tengan adeudos de años anteriores en el impuesto predial podrán regularizar su situación con un 30% de descuento en recargos y multas durante febrero, informó el secretario de Finanzas municipal, Carlos León.
El beneficio está dirigido a propietarios de inmuebles que por distintas razones no han podido cumplir con el pago del impuesto predial en ejercicios fiscales previos.
Con este descuento, el municipio busca incentivar que más claves catastrales se pongan al corriente y accedan a los beneficios que incluye el pago, como el seguro de vivienda y mascotas.
"Aquellos contribuyentes que se acercan y quieren regularizarse, los atendemos y buscamos darle las facilidades para que se pongan al día", explicó el funcionario durante conferencia de prensa.
El secretario de Finanzas detalló que quienes aprovechen el descuento podrán formalizar su clave catastral y volver a ser elegibles para los apoyos que el municipio otorga a través del esquema de protección predial.
En 2025, más de 1,500 viviendas fueron beneficiadas con recursos de hasta 90 mil pesos tras daños ocasionados por las lluvias.
El descuento en recargos y multas es independiente del 8% de descuento que aplica para quienes pagan su predial del ejercicio 2026 durante los primeros meses del año.
Ambos beneficios pueden combinarse si el contribuyente liquida tanto adeudos anteriores como el impuesto vigente.
Los interesados pueden realizar su trámite en módulos de atención ubicados en Centro Cívico, delegaciones municipales y el Centro Histórico, o bien a través de los canales digitales habilitados por el ayuntamiento, incluyendo el portal oficial y WhatsApp.