Febrero mantiene 30% de descuento en recargos y multas del predial en Querétaro

Municipio ofrece facilidades para que ciudadanos con rezagos pongan al corriente su predial.

Módulo de atención para pago de predial en Querétaro con descuento en recargos y multas

Contribuyentes pueden tramitar el descuento en módulos físicos o por canales digitales.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 04, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de febrero de 2026. —Contribuyentes del municipio de Querétaro que tengan adeudos de años anteriores en el impuesto predial podrán regularizar su situación con un 30% de descuento en recargos y multas durante febrero, informó el secretario de Finanzas municipal, Carlos León.

El beneficio está dirigido a propietarios de inmuebles que por distintas razones no han podido cumplir con el pago del impuesto predial en ejercicios fiscales previos.

Con este descuento, el municipio busca incentivar que más claves catastrales se pongan al corriente y accedan a los beneficios que incluye el pago, como el seguro de vivienda y mascotas.

"Aquellos contribuyentes que se acercan y quieren regularizarse, los atendemos y buscamos darle las facilidades para que se pongan al día", explicó el funcionario durante conferencia de prensa.

El secretario de Finanzas detalló que quienes aprovechen el descuento podrán formalizar su clave catastral y volver a ser elegibles para los apoyos que el municipio otorga a través del esquema de protección predial.

En 2025, más de 1,500 viviendas fueron beneficiadas con recursos de hasta 90 mil pesos tras daños ocasionados por las lluvias.

El descuento en recargos y multas es independiente del 8% de descuento que aplica para quienes pagan su predial del ejercicio 2026 durante los primeros meses del año.

Ambos beneficios pueden combinarse si el contribuyente liquida tanto adeudos anteriores como el impuesto vigente.

Los interesados pueden realizar su trámite en módulos de atención ubicados en Centro Cívico, delegaciones municipales y el Centro Histórico, o bien a través de los canales digitales habilitados por el ayuntamiento, incluyendo el portal oficial y WhatsApp.

gobiernoimpuestospredialfelifer macias

Reciente

Zona de Peñuelas en Querétaro donde se realizará obra de drenaje pluvial de más de 200 millones de pesos
Editorial

Querétaro invertirá más de 200 mdp en obra de drenaje en Peñuelas

Municipio y estado destinan 330 millones de pesos para infraestructura pluvial en la capital.

Estadio Corregidora de Querétaro sede del partido de la Selección Mexicana en febrero 2026
Deportes

Querétaro recibirá partido de la Selección Mexicana el 25 de febrero

Estadio Corregidora albergará encuentro de preparación mundialista el próximo 25 de febrero.

Elementos de la Guardia Nacional participan en operativo de vigilancia en la región limítrofe entre Hidalgo y Querétaro tras el asesinato de un teniente en Huichapan
Seguridad

Avanzan investigaciones por asesinato de teniente de Guardia Nacional en Hidalgo

Fiscalías de Querétaro, Hidalgo y Estado de México coordinan pesquisas tras homicidio de mando federal ocurrido en Huichapan.

Módulo de atención para pago de predial en Querétaro donde contribuyentes realizan trámites fiscales municipales 2026
Editorial

Recaudación predial en Querétaro alcanza 1,226 mdp en 2026

Municipio reporta crecimiento de 4.08% en participación ciudadana frente al mismo periodo de 2025.