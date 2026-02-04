Senador Dorantes se reúne con obispo de Querétaro para hablar de juventud

Legislador y líder religioso destacan importancia de fortalecer familias y abrir oportunidades de desarrollo.

Senador Agustín Dorantes y obispo Fidencio López Plaza durante reunión sobre juventud y familias en Querétaro

El senador Agustín Dorantes Lámbarri durante su encuentro con el obispo de Querétaro.

Feb 04, 2026
Querétaro, 4 de febrero de 2026. —El senador Agustín Dorantes Lámbarri sostuvo una reunión con el obispo de la Diócesis de Querétaro, Monseñor Fidencio López Plaza, en la que ambos coincidieron en señalar a los jóvenes y las familias como ejes centrales para el desarrollo del estado.

El encuentro abordó la necesidad de que las decisiones gubernamentales prioricen la atención a los retos cotidianos de las familias queretanas.

El legislador panista ha mantenido acercamientos con diversos sectores de la sociedad queretana desde su llegada al Senado.

En este contexto, el diálogo con el líder de la Diócesis de Querétaro representa un esfuerzo por tender puentes entre el ámbito político y el religioso en torno a temas de interés común.

Durante el encuentro, Dorantes Lámbarri expresó que las políticas públicas deben enfocarse en generar oportunidades para la población joven.

Indicó que cada obra, programa y acción de gobierno debe responder a las necesidades reales que enfrentan las familias para mejorar su calidad de vida.

El senador aseguró que Querétaro puede consolidarse como una entidad que brinda opciones de desarrollo para todos sus habitantes. Subrayó la importancia de mantener al estado como un territorio de valores donde la juventud encuentre condiciones favorables para su crecimiento personal y profesional.

Jóvenes como punto de encuentro en Querétaro

Por su parte, el obispo López Plaza ha sido una figura activa en el diálogo con actores políticos de distintos niveles de gobierno.

La Diócesis de Querétaro ha promovido iniciativas orientadas al fortalecimiento del tejido social y la atención a grupos vulnerables.

El encuentro entre el legislador federal y el líder religioso se suma a los esfuerzos de vinculación que diversos actores realizan para atender problemáticas sociales desde distintos frentes.

Ambos coincidieron en que una sociedad fortalecida en sus núcleos familiares tiene mayores posibilidades de progreso sostenido.

