Recaudación predial en Querétaro alcanza 1,226 mdp en 2026

Municipio reporta crecimiento de 4.08% en participación ciudadana frente al mismo periodo de 2025.

Módulo de atención para pago de predial en Querétaro donde contribuyentes realizan trámites fiscales municipales 2026

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, informó sobre el avance en la recaudación predial 2026.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 04, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 4 de febrero de 2026.- La recaudación por impuesto predial en el municipio de Querétaro alcanzó 1,226 millones 859 mil pesos, con 273 mil 604 claves catastrales cumplidas, lo que representa un incremento de 4.08% frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado 1,201 millones de pesos.

El avance equivale al 71% de lo proyectado en la Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal.

El aumento en la recaudación predial en Querétaro 2026 responde a una mayor participación ciudadana, de acuerdo con el presidente municipal Felifer Macías Olvera.

Durante 2025, el municipio enfrentó contingencias por lluvias que afectaron a más de 1,500 viviendas, cuyos propietarios recibieron apoyos económicos de hasta 90 mil pesos mediante el seguro incluido en el pago del predial.

El alcalde indicó que los ingresos permiten fortalecer rubros como seguridad, obra pública, servicios y programas sociales. Como ejemplo, mencionó la rehabilitación de la unidad deportiva San Pablo, que atiende a miles de usuarios cada mes.

M\u00f3dulo de atenci\u00f3n para pago de predial en Quer\u00e9taro donde contribuyentes realizan tr\u00e1mites fiscales municipales 2026 El 68.4% del padrón catastral cuenta con seguro de vivienda activo mediante el pago del predial.

"Van a contar con su seguro de vivienda ante cualquier daño, ante cualquier contingencia", señaló Macías Olvera al referirse a los beneficios para quienes cumplen con esta obligación fiscal.

Recaudación predial en Querétaro registra 71% de la meta anual

El secretario de Finanzas, Carlos León, precisó que el 68.4% del padrón catastral cuenta actualmente con seguro predial activo, esquema que incluye cobertura para mascotas. La cifra refleja estabilidad en la participación de los contribuyentes capitalinos.

El funcionario detalló que el 62% de los pagos se realizó mediante canales digitales como WhatsApp, portales oficiales e instituciones bancarias. El 38% restante acudió a módulos físicos en Centro Cívico, delegaciones y el Centro Histórico, con tiempos de atención de entre 15 y 18 minutos.

ConceptoCifra 2026Comparativo 2025
Recaudación total1,226 mdp1,201 mdp
Claves cumplidas273,604
Incremento4.08%
Avance vs meta71%

Además del predial, el municipio reportó crecimiento en traslado de dominio, rubro que alcanzó 198 millones de pesos frente a los 140 millones del año anterior. León atribuyó el incremento a mayor actividad en operaciones inmobiliarias.

Durante febrero continúa vigente el 8% de descuento en el pago del impuesto predial, beneficio disponible tanto en plataformas digitales como en módulos de atención presencial.

