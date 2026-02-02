San Juan del Río — 2 de febrero de 2026.- Con tamales y atole desde las 7 de la mañana, integrantes de dos asociaciones de voceadores celebraron el Día de la Candelaria en la zona de puestos de periódicos de avenida Juárez, a un costado del Portal del Diezmo.

Al encuentro acudieron el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, así como los secretarios de Gobierno y de Desarrollo Sustentable del estado, Eric Gudiño Torres y Marco Antonio Del Prete Tercero, quienes asistieron en representación del gobernador Mauricio Kuri González.

Funcionarios estatales y municipales conviven con el gremio de voceadores sanjuanenses la mañana de este 2 de febrero. rotativo.com.mx

La reunión congregó a miembros de la Unión de Voceadores Mauro Orozco Leal, encabezada por José Ángel Navarrete Fernández, y de la Asociación de Voceadores Sanjuanenses A.C., dirigida por Javier Rosillo Garfias.

Ambas agrupaciones forman parte del gremio que distribuye diarios y publicaciones en la cabecera municipal, una actividad con tradición en San Juan del Río que se mantiene vigente pese a la digitalización de medios.

El Día de la Candelaria, que se celebra cada 2 de febrero, marca una de las fechas con mayor arraigo entre los oficios tradicionales en Querétaro. Para los voceadores sanjuanenses, la convivencia anual representa un reconocimiento a su labor cotidiana en calles y cruceros del municipio.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, comparte tamales con voceadores en avenida Juárez. rotativo.com.mx

Tras repartir tamales y atole, el alcalde Cabrera Valencia convivió con las y los integrantes de ambas organizaciones. El secretario de Gobierno, Gudiño Torres, también participó en el encuentro matutino que se prolongó en las inmediaciones del Portal del Diezmo, punto de reunión habitual del gremio en la zona centro de San Juan del Río.

La celebración refrendó la cercanía entre las autoridades y un sector que mantiene viva la distribución impresa en la segunda ciudad más poblada de Querétaro. Los voceadores de ambas asociaciones continuaron con sus labores de venta habituales tras el convivio.