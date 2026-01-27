Cadereyta: 3 muertos en volcadura de camioneta en Vizarrón

Tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas cuando pasajeros que viajaban en batea de camioneta salieron proyectados durante volcadura en carretera federal 120

Volcadura de camioneta contra montículo de mármol en carretera federal 120 deja tres personas fallecidas en Vizarrón de Montes

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cadereyta, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal participan en labores de rescate tras accidente que dejó tres muertos

Fotos: PC Cadereyta
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 26, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Cadereyta de Montes, 26 de enero de 2026. —Tres personas perdieron la vida y varias más resultaron con lesiones de gravedad cuando una camioneta se salió de la carretera federal 120, dio varias volteretas y se proyectó contra un montículo de piedra de mármol a la altura del kilómetro 75, en Vizarrón de Montes.

Los ocupantes que viajaban en la batea del vehículo salieron proyectados durante el impacto, lo que provocó que tres de ellos fallecieran en el lugar de los hechos, informaron autoridades.

Los lesionados recibieron atención inmediata de servicios de emergencia en la zona del percance, aunque los servicios de emergencia no precisaron el número exacto.

El violento impacto contra el montículo de mármol convirtió la tragedia en una de las más graves registradas en este tramo carretero durante el año.

Personal de servicios periciales y de la Fiscalía General del Estado acordonó el área para realizar el levantamiento de indicios que permitan establecer las causas exactas del accidente.

Las diligencias ministeriales incluyen la identificación formal de las tres víctimas mortales y el peritaje del vehículo siniestrado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cadereyta, Protección Civil municipal y la Secretaría de Seguridad Pública participaron en las labores de rescate y auxilio.

La carretera federal 120 atraviesa Vizarrón de Montes conectando Querétaro con la región Huasteca. Este corredor vial registra alto tránsito vehicular, lo que incrementa el riesgo de accidentes en puntos críticos como el kilómetro 75.

