Cadereyta de Montes, 26 de enero de 2026. —Tres personas perdieron la vida y varias más resultaron con lesiones de gravedad cuando una camioneta se salió de la carretera federal 120, dio varias volteretas y se proyectó contra un montículo de piedra de mármol a la altura del kilómetro 75, en Vizarrón de Montes.
Los ocupantes que viajaban en la batea del vehículo salieron proyectados durante el impacto, lo que provocó que tres de ellos fallecieran en el lugar de los hechos, informaron autoridades.
Los lesionados recibieron atención inmediata de servicios de emergencia en la zona del percance, aunque los servicios de emergencia no precisaron el número exacto.
El violento impacto contra el montículo de mármol convirtió la tragedia en una de las más graves registradas en este tramo carretero durante el año.
Personal de servicios periciales y de la Fiscalía General del Estado acordonó el área para realizar el levantamiento de indicios que permitan establecer las causas exactas del accidente.
Las diligencias ministeriales incluyen la identificación formal de las tres víctimas mortales y el peritaje del vehículo siniestrado.
Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cadereyta, Protección Civil municipal y la Secretaría de Seguridad Pública participaron en las labores de rescate y auxilio.
La carretera federal 120 atraviesa Vizarrón de Montes conectando Querétaro con la región Huasteca. Este corredor vial registra alto tránsito vehicular, lo que incrementa el riesgo de accidentes en puntos críticos como el kilómetro 75.