Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 13, 2026
Querétaro, 13 de febrero de 2026. —Más de 800 vacantes en los sectores industrial y de servicios, con sueldos de hasta 50 mil pesos mensuales, estarán disponibles en la primera Expo Empleo Querétaro 2026, que se realizará el martes 17 de febrero en el atrio de la iglesia de Santa Rosa Jáuregui.

El evento, organizado por la Secretaría del Trabajo a través del Centro de Empleabilidad, reunirá a más de 30 empresas en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Las ferias de empleo en la zona metropolitana de Querétaro se han consolidado como uno de los principales mecanismos de vinculación laboral entre empresas del corredor industrial y población en búsqueda de trabajo formal.

La Expo Empleo en Santa Rosa Jáuregui forma parte de la estrategia estatal "Aquí Contigo", que busca acercar oportunidades de empleo formal en Querétaro directamente a las comunidades.

Entre las compañías confirmadas se encuentran Abbott, Airbus Helicopters y JBT México, firmas con operaciones en el corredor industrial queretano que requieren perfiles diversos.

La escolaridad solicitada abarca desde primaria hasta licenciatura, lo que abre la oferta a personas con distintos niveles de experiencia y formación académica para acceder a la Expo Empleo en Santa Rosa Jáuregui.

Dato

Detalle

Fecha

Martes 17 de febrero de 2026

Horario

9:00 a 14:00 horas

Sede

Atrio de la iglesia de Santa Rosa Jáuregui

Vacantes

Más de 800

Empresas

Más de 30 (Abbott, Airbus Helicopters, JBT México, entre otras)

Sueldos

Hasta 50 mil pesos mensuales

Escolaridad

Primaria a licenciatura

Quienes deseen participar pueden registrarse previamente en el enlace habilitado por la Secretaría del Trabajo: https://forms.gle/2tE2ySaid9Zcq7Ri8. El registro anticipado agiliza la atención el día del evento, aunque también se espera recibir asistentes sin cita previa en la feria laboral.

Los interesados deberán acudir con identificación oficial, comprobante de domicilio y currículum actualizado para facilitar el proceso de entrevista directa con los reclutadores de las empresas participantes.

La estrategia "Aquí Contigo" busca contribuir a generar condiciones de mayor bienestar para las familias queretanas mediante el acercamiento de opciones de empleo en Querétaro a las comunidades.

