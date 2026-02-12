Hidalgo, 12 de febrero de 2026. —Una adolescente de 17 años fue vista por última vez el pasado 9 de febrero en Tlahuelilpan, Hidalgo, y desde entonces se desconoce su paradero.

La Procuraduría General de Justicia del estado activó la ficha de búsqueda FDBHGO/059/2026 para localizar a Abril Meza Sánchez, de nacionalidad mexicana, tras la denuncia presentada el 10 de febrero. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la joven desaparecida en Tlahuelilpan.

La desaparición de personas, particularmente de mujeres jóvenes, continúa como una problemática persistente en diversas entidades del país. Hidalgo ha registrado casos similares en meses recientes, lo que ha llevado a las autoridades estatales a reforzar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y la difusión de fichas a través de medios y redes sociales.

De acuerdo con la ficha oficial, Abril Meza Sánchez mide 1.55 metros, es de complexión delgada, tiene cabello largo, lacio y de color castaño claro, así como ojos café oscuro.

Entre sus señas particulares, la Procuraduría detalló que presenta dos lunares color café claro: uno arriba del labio superior y otro en la mejilla derecha, a la altura del pómulo. También tiene un tatuaje de letras en inglés debajo del pecho y un piercing en el ombligo.

La dependencia no precisó las circunstancias específicas en que la joven dejó de ser vista ni la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, dato que aparece como "se desconoce" en el documento oficial.

Ficha de búsqueda FDBHGO/059/2026 emitida por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para localizar a Abril Meza Sánchez. rotativo.com.mx

Línea de emergencia para reportar información sobre la joven desaparecida en Tlahuelilpan

Cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Abril Meza Sánchez puede comunicarse a la línea Procuratel al número 800 912 1314, habilitada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para recibir reportes las 24 horas. La información proporcionada se maneja de forma confidencial, según indicó la dependencia estatal.

Las autoridades de Hidalgo reiteraron la importancia de difundir la ficha de búsqueda en redes sociales y medios de comunicación para ampliar las posibilidades de localización.

La colaboración ciudadana resulta fundamental en este tipo de casos, donde las primeras horas y días son determinantes para dar con el paradero de la persona reportada como desaparecida en el estado de Hidalgo.