México y FBI acuerdan fortalecer cooperación en seguridad

El encuentro con Kash Patel derivó del acuerdo alcanzado con Estados Unidos el 22 de enero, donde se reconoció el aumento de operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia.

Fotos: @OHarfuch
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 23, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

México, 23 de enero de 2026. - El director del FBI, Kash Patel, realizó ayer una visita oficial a México derivada del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Estados Unidos el 22 de enero, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la jornada se llevaron a cabo dos reuniones estratégicas: una con el equipo de la SSPC y otra con la Oficina de la Fiscal General de la República, donde se acordó continuar el trabajo coordinado en materia de cooperación seguridad México Estados Unidos con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

El titular de la SSPC detalló que durante los encuentros con el director del FBI y el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y las autoridades de ambas naciones acordaron seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos en el combate al crimen organizado transnacional.


García Harfuch precisó que la cooperación seguridad México Estados Unidos se mantendrá mediante el reforzamiento del intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países.

El funcionario mexicano subrayó que el respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración bilateral, en un contexto donde ambas naciones enfrentan desafíos comunes en materia de seguridad pública.

Cooperación bilateral entrega resultados tangibles en México

El secretario informó que el director del FBI partió este jueves rumbo a Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas y que forma parte de los 10 más buscados por el FBI, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de Estados Unidos en territorio mexicano.

Ambos casos representan el tipo de resultados concretos que la coordinación bilateral ha generado en los últimos meses.

Las autoridades mexicanas destacaron que este tipo de cooperación seguridad México Estados Unidos se enmarca en el compromiso de ambas naciones por combatir el crimen organizado transnacional mediante la suma de capacidades de inteligencia, investigación y operación.

La FGR y la SSPC han intensificado el intercambio de información con sus contrapartes estadounidenses, lo que ha permitido la identificación y captura de personas vinculadas a organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.

¿Cómo se fortalecerá la coordinación México-Estados Unidos en seguridad?

García Harfuch explicó que las autoridades acordaron mantener reuniones de seguimiento para evaluar los avances en la coordinación bilateral y ajustar estrategias según las necesidades operativas de ambos países.

El intercambio de información se realizará mediante canales institucionales establecidos, respetando en todo momento los marcos legales de cada nación y los protocolos internacionales en materia de cooperación en seguridad y justicia.

La visita del director del FBI a México se produce en un momento en que ambas naciones han intensificado sus esfuerzos para desmantelar redes criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.

Las autoridades mexicanas han enfatizado que esta cooperación de seguridad México Estados Unidos se basa en el principio de soberanía compartida, donde cada país mantiene plena autonomía sobre sus decisiones de política de seguridad mientras coordina acciones específicas con sus contrapartes.

El secretario concluyó que la reunión con Kash Patel representa un paso más en la consolidación de una relación bilateral madura en materia de seguridad, donde el respeto mutuo y la coordinación efectiva permiten enfrentar amenazas comunes sin menoscabo de la soberanía nacional.

Las autoridades de ambos países continuarán evaluando los resultados de esta cooperación para garantizar que beneficie a las poblaciones de México y Estados Unidos.

