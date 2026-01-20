México, 20 de enero de 2026. — El Gabinete de Seguridad del gobierno federal trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos mediante siete aeronaves de las Fuerzas Armadas en operación coordinada que los llevó a seis ciudades estadounidenses, informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
El traslado se ejecutó bajo la Ley de Seguridad Nacional y mecanismos de cooperación bilateral con pleno respeto a la soberanía nacional.
Las autoridades estadounidenses se comprometieron a no solicitar la pena de muerte para los extraditados como parte de los acuerdos establecidos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó el funcionario federal. Los 37 criminales representaban una amenaza real para la seguridad del país.
Operación coordinada en seis ciudades
El operativo distribuyó a los extraditados en Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego mediante aeronaves militares mexicanas que ejecutaron el traslado simultáneo, detalló García Harfuch. La operación se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación binacional.
"Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas", aseguró el titular del Gabinete de Seguridad. Con este traslado, ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en la actual administración.
Las autoridades federales confirmaron que los 92 extraditados ya no podrán generar violencia en territorio mexicano, lo que fortalece la estrategia de seguridad nacional mediante la cooperación bilateral con Estados Unidos en el combate al crimen organizado.