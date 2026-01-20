México extradita 37 operadores criminales a Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad trasladó a 37 criminales de alto impacto mediante aeronaves militares a seis ciudades estadounidenses bajo acuerdos de cooperación bilateral

Operativo de traslado de criminales mexicanos a Estados Unidos coordinado por Gabinete de Seguridad

Aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas utilizadas para trasladar a 37 operadores criminales a seis ciudades estadounidenses.

Foto: Secretaría de la Defensa Nacional
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 20, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

México, 20 de enero de 2026. — El Gabinete de Seguridad del gobierno federal trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos mediante siete aeronaves de las Fuerzas Armadas en operación coordinada que los llevó a seis ciudades estadounidenses, informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

El traslado se ejecutó bajo la Ley de Seguridad Nacional y mecanismos de cooperación bilateral con pleno respeto a la soberanía nacional.

Las autoridades estadounidenses se comprometieron a no solicitar la pena de muerte para los extraditados como parte de los acuerdos establecidos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó el funcionario federal. Los 37 criminales representaban una amenaza real para la seguridad del país.

Operación coordinada en seis ciudades

El operativo distribuyó a los extraditados en Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego mediante aeronaves militares mexicanas que ejecutaron el traslado simultáneo, detalló García Harfuch. La operación se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación binacional.

"Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas", aseguró el titular del Gabinete de Seguridad. Con este traslado, ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en la actual administración.

Las autoridades federales confirmaron que los 92 extraditados ya no podrán generar violencia en territorio mexicano, lo que fortalece la estrategia de seguridad nacional mediante la cooperación bilateral con Estados Unidos en el combate al crimen organizado.

