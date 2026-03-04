México — 4 de marzo de 2026. —Tres funcionarios del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, fueron arrestados por extorsión agravada durante un operativo interinstitucional desplegado en la sede municipal.

La síndica Azucena Ortega, la regidora Patricia Cambray Montufar y el tesorero Alejandro Bladimir quedaron a disposición de las autoridades tras la ejecución de una orden de cateo al edificio de la Alcaldía, en el marco del denominado Operativo Enjambre.

Las detenciones ocurrieron poco después del mediodía del lunes 3 de marzo, como parte de las acciones de la estrategia nacional contra la extorsión. El secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia, informó que fuerzas federales y estatales ingresaron a las instalaciones del Ayuntamiento de Amacuzac con una orden judicial para ejecutar el cateo.

De manera simultánea, elementos de seguridad cumplimentaron una segunda orden de cateo en un domicilio particular ubicado en la colonia Centro del municipio. Ahí fue detenido Carlos "N", alias "El Camarón", identificado como enlace y mando criminal de La Familia Michoacana con presencia en Amacuzac y el vecino municipio de Puente de Ixtla.

Operativo Enjambre revela nexos entre funcionarios y crimen organizado en Morelos

"Desplegamos un operativo interinstitucional conjunto para la ejecución de una orden de cateo al edificio del Ayuntamiento Municipal de Amacuzac", precisó Urrutia. El funcionario detalló que la acción forma parte de una línea de investigación más amplia sobre redes de extorsión agravada que operan desde estructuras de gobierno municipal en la entidad.

La captura de tres integrantes del cabildo en funciones y de un presunto operador del crimen organizado en Morelos durante la misma jornada refuerza las líneas de investigación sobre la infiltración de grupos delictivos en gobiernos locales de la región. La Familia Michoacana ha extendido su influencia a varios municipios del sur de Morelos en los últimos años, según reportes de inteligencia de seguridad federal.

Los cuatro detenidos enfrentan cargos por extorsión agravada y permanecen a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Amacuzac no ha emitido postura oficial sobre las detenciones del Operativo Enjambre.